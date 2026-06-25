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Las consultas por consumo problemático crecieron un 40% en Tucumán

Yerba Buena figura entre las áreas operativas con más consultas vinculadas a consumos problemáticos dentro de la provincia.

TENDENCIA. El casino tradicional prácticamente quedó atrás; ahora está en el celular.
TENDENCIA. El casino tradicional prácticamente quedó atrás; ahora está en el celular.
Hace 6 Hs

Las consultas vinculadas a consumos problemáticos crecieron cerca de un 40% en Tucumán durante el último año. Según datos provistos por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), se pasó de aproximadamente 14.000 consultas registradas en 2024 a cerca de 19.000 en 2025, una demanda que se concentra principalmente en jóvenes de entre 15 y 29 años.

Detrás de esas cifras aparecen problemáticas conocidas, como el consumo de alcohol y drogas, pero también fenómenos más recientes que generan preocupación entre los especialistas como las apuestas online, el uso compulsivo del celular, los videojuegos y otras formas de consumo vinculadas al entorno digital.

“El casino tradicional prácticamente quedó atrás; ahora está en el celular”, advirtió Juan Zelaya Conti, director de Abordaje Integral de Adicciones.

Los registros del Siprosa muestran que Yerba Buena figura entre las áreas operativas con más consultas vinculadas a consumos problemáticos dentro de la provincia.

“Representa aproximadamente el 33% de las consultas, mientras que Tafí Viejo alcanza alrededor del 45%”, indicó Zelaya Conti.

Conversaciones

Las consultas incluyen situaciones relacionadas con el consumo de alcohol, cocaína, marihuana, solventes, hipnóticos, sedantes y otras sustancias contempladas dentro de las clasificaciones diagnósticas.

Por eso insistió en la necesidad de generar conversaciones sobre hábitos que muchas veces se encuentran naturalizados. “Necesitamos preguntarnos si es normal consumir alcohol todos los días, fumar permanentemente, vivir vapeando o apostar hasta perder la propia dignidad. Esas conversaciones son fundamentales para la prevención”, afirmó.

“Nadie puede hacerlo solo”: la red detrás de la prevención ante consumos problemáticos

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Ante el crecimiento de la demanda, Tucumán avanza en una estrategia de descentralización de la atención en salud mental y consumos problemáticos. Hospitales de localidades como Trancas, Aguilares, Famaillá, Monteros y Santa Ana ya desarrollaron dispositivos propios para recibir pacientes, realizar procesos de desintoxicación e incluso brindar internaciones.

“Esto permite resolver cerca del 80% de los casos en cada territorio y evita que todos los pacientes terminen concentrándose en los mismos centros especializados”, explicó.

En Yerba Buena, además, se trabaja en la posibilidad de crear una sala de internación abreviada en el Centro Asistencial Ramón Carrillo destinada a atender situaciones agudas de salud mental durante períodos de cuatro o cinco días.

“Si no contamos con redes de contención, de promoción y de prevención, y nos quedamos solamente en el aspecto sanitario o asistencial, el abordaje queda incompleto”, finalizó.

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