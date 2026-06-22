El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

Durante el encuentro se abordarán distintos temas institucionales, entre ellos la revisión de lo actuado en la Asamblea Ordinaria 2024, el tratamiento de la Memoria, Balance, Inventario de Bienes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio presentado en 2025, así como los motivos de la demora en la convocatoria.