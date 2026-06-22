El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

El Colegio de Graduados en Psicopedagogíade Tucumán convocó a sus profesionales colegiados a participar de una Asamblea Rectificatoria que se realizará este viernes 27 de junio, a las 9, en la sede de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de Tucumán, ubicada en avenida Sarmiento 916.
Durante el encuentro se abordarán distintos temas institucionales, entre ellos la revisión de lo actuado en la Asamblea Ordinaria 2024, el tratamiento de la Memoria, Balance, Inventario de Bienes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio presentado en 2025, así como los motivos de la demora en la convocatoria.
Además, los asociados deberán elegir a los integrantes de la Junta Electoral, organismo que tendrá a su cargo el proceso previo a la renovación de autoridades de la entidad.
La convocatoria está dirigida a los profesionales asociados al Colegio y se enmarca en lo establecido por el estatuto institucional.