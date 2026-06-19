Estos serán los cortes de tránsito en Yerba Buena por el Día de la Bandera

Yerba Buena se sumará a las celebraciones por el Día de la Bandera con un acto conmemorativo en homenaje al general Manuel Belgrano, creador de la máxima insignia patria.
La ceremonia tendrá lugar este sábado 20 de junio, a las 9, en el Mástil de la Ciudad, ubicado en la intersección de las avenidas Aconquija y Solano Vera.
Desde el municipio invitaron a todos los vecinos a participar de esta fecha patria, que busca rendir homenaje a la figura de Belgrano y destacar los valores que representa la bandera argentina.
Según indicaron, el encuentro será una oportunidad para compartir un momento de reflexión y reconocimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con la historia nacional.
La convocatoria está abierta a familias, instituciones y vecinos de la ciudad, quienes podrán acompañar una jornada cargada de significado para los argentinos y participar de una celebración que busca mantener viva la memoria y el legado de uno de los próceres fundamentales del país.