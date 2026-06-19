SociedadActualidad

Estos serán los cortes de tránsito en Yerba Buena por el Día de la Bandera

La ceremonia se realizará este sábado 20 de junio en el Mástil de la Ciudad. El municipio convocó a vecinos, familias e instituciones a participar de la conmemoración.

YERBA BUENA. Este 20 de junio se homenajeará a Manuel Belgrano por el Día de la Bandera.
YERBA BUENA. Este 20 de junio se homenajeará a Manuel Belgrano por el Día de la Bandera.
Hace 1 Hs

Yerba Buena se sumará a las celebraciones por el Día de la Bandera con un acto conmemorativo en homenaje al general Manuel Belgrano, creador de la máxima insignia patria.

La ceremonia tendrá lugar este sábado 20 de junio, a las 9, en el Mástil de la Ciudad, ubicado en la intersección de las avenidas Aconquija y Solano Vera.

Desde el municipio invitaron a todos los vecinos a participar de esta fecha patria, que busca rendir homenaje a la figura de Belgrano y destacar los valores que representa la bandera argentina.

Estos serán los cortes de tránsito en Yerba Buena por el Día de la Bandera

Según indicaron, el encuentro será una oportunidad para compartir un momento de reflexión y reconocimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con la historia nacional.

La convocatoria está abierta a familias, instituciones y vecinos de la ciudad, quienes podrán acompañar una jornada cargada de significado para los argentinos y participar de una celebración que busca mantener viva la memoria y el legado de uno de los próceres fundamentales del país.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales
3

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
4

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
5

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

La extraña señal de tránsito que aparece en algunas rutas y todos deberían saber interpretar

La extraña señal de tránsito que aparece en algunas rutas y todos deberían saber interpretar

Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Alerta amarilla por tormentas y lluvias: qué provincias serán afectadas este viernes 19 de junio

Alerta amarilla por tormentas y lluvias: qué provincias serán afectadas este viernes 19 de junio

Comentarios