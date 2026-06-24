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Últimos días para postular a una convocatoria para investigar con Italia: quiénes pueden postular

El programa CONICET-CUIA financiará hasta cinco proyectos científicos de cooperación bilateral. Las postulaciones cierran el 3 de julio y se realizan por Sigeva.

CONVOCATORIA. CONICET y CUIA financiarán de manera conjunta hasta cinco proyectos.
CONVOCATORIA. CONICET y CUIA financiarán de manera conjunta hasta cinco proyectos. / CONICET
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El CONICET mantiene abierta en Argentina hasta el 3 de julio la inscripción para que científicos locales postulen a proyectos de investigación conjunta con universidades de Italia.
  • La iniciativa CONICET-CUIA financiará hasta de cinco proyectos con fondos para movilidad y equipamiento. Las postulaciones se realizan de forma digital a través del sistema Sigeva.
  • Las propuestas serán evaluadas durante el año 2026, los resultados se anunciarán en diciembre y los proyectos seleccionados comenzarán a ejecutarse en marzo de 2027.
Resumen generado con IA

Una investigación puede crecer cuando cruza fronteras y se conecta con otros equipos. Con ese objetivo, el Conicet mantiene abierta una convocatoria destinada a investigadores argentinos que quieran desarrollar proyectos junto a universidades de Italia.

Se trata del Programa de Cooperación Bilateral Conicet-CUIA, una iniciativa conjunta entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina. La propuesta financiará proyectos de investigación y busca promover el intercambio, la movilidad y el trabajo científico compartido entre ambos países.

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de julio y las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de Sigeva, el Sistema Integral de Gestión y Evaluación del Conicet.

Una oportunidad para proyectos científicos

El programa apunta a fortalecer investigaciones nacionales que ya están en marcha en la Argentina, pero que pueden ganar impacto a partir de la cooperación internacional.

CONVOCATORIA. CONICET y CUIA financiarán de manera conjunta hasta cinco proyectos. CONVOCATORIA. CONICET y CUIA financiarán de manera conjunta hasta cinco proyectos. / CAPTURA DE PANTALLA

Por parte del CUIA, la convocatoria busca sostener actividades de cooperación e intercambio entre investigadores italianos y argentinos. En la práctica, eso implica proyectos conjuntos, movilidad entre ambos países y actividades científicas compartidas.

Qué áreas pueden presentarse

La convocatoria admite propuestas de todas las áreas de investigación: 

- Ciencias exactas e ingenierías

- Biociencias y biotecnologías

- Patrimonio cultural

- Derecho, ciencias políticas, económicas y sociales; y transferencia de conocimiento y desarrollo territorial.

Quiénes pueden postular

Por la parte argentina, la presentación debe estar a cargo de un Investigador Principal del Conicet. Para poder postular, esa persona deberá ser miembro activo de la Carrera del Investigador Científico y formar parte de un proyecto de investigación aprobado o en ejecución entre 2022 y la fecha de cierre de la convocatoria.

El Grupo de Investigación Nacional deberá estar integrado por el Investigador Principal y, al menos, otros dos integrantes que sean investigadores o becarios del Conicet. También podrán participar becarios doctorales y posdoctorales, profesionales, técnicos e integrantes de otras instituciones argentinas de ciencia y tecnología.

Un dato importante: todos los integrantes del grupo nacional deberán asociarse electrónicamente al proyecto en Sigeva. Si ese paso no se completa, la presentación puede quedar incompleta.

Qué gastos cubre la convocatoria

Conicet y CUIA financiarán de manera conjunta hasta cinco proyectos. Por cada propuesta seleccionada, el Conicet destinará un monto anual equivalente a U$S 6.000, que será otorgado en pesos argentinos.

Ese financiamiento deberá contemplar movilidad internacional por año hacia el lugar de trabajo de la contraparte italiana. Además, se podrán incluir gastos de software y equipamiento menor, organización de talleres o reuniones científicas en la Argentina y trabajo de campo en el país, dentro de los límites previstos por las bases.

Por su parte, el CUIA financiará hasta 5.000 euros por año por proyecto para cubrir la movilidad de investigadores desde Italia hacia Argentina. Ese aporte podrá destinarse a viaje, alojamiento y manutención. Las estadías deberán durar entre siete días y tres meses.

Cómo anotarse y cuándo salen los resultados

La inscripción ante Conicet se realiza por Sigeva y cerrará el 3 de julio. La documentación requerida:

- El proyecto científico

- Comprobante de un proyecto nacional aprobado

- El CV del socio extranjero

- Detalle del grupo de investigación internacional

- Los recursos financieros solicitados

- Aval del lugar de trabajo del Investigador Principal.

Las propuestas serán evaluadas entre julio y octubre de 2026. Los resultados se comunicarán en diciembre y los proyectos seleccionados comenzarán a partir de marzo de 2027.

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