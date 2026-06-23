A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Resumen para apurados
- Más de 2.000 policías custodiarán a Javier Milei el 9 de julio en Tucumán durante los festejos del Día de la Independencia, según planificó el gobierno local.
- El operativo se definió en Casa de Gobierno para coordinar la seguridad. Habrá estrictos controles preventivos y estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
- La magnitud del operativo refleja la relevancia política del evento, que contará con la asistencia del presidente y la vicepresidenta en un clima de alta expectativa.
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