Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo
Emil Salazar vive en Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño sin tendido eléctrico. Mientras veía un partido de la Copa del Mundo por su celular, la señal se cortó de repente. Su historia refleja las dificultades cotidianas de cientos de familias que todavía esperan la llegada de la electricidad.
Resumen para apurados
- Durante el Mundial, Emil Salazar le paga internet a un vecino en Piruaj Bajo (Santiago del Estero) para ver los partidos por celular, ya que su pueblo carece de red eléctrica.
- Ante la falta de tendido eléctrico, los vecinos dependen de paneles solares limitados y baterías. El ahorro de energía es clave y los partidos se suelen ver casi a oscuras.
- Los pobladores esperan con optimismo la concreción de obras de tendido eléctrico para impulsar el desarrollo local, emulando el progreso de las comunidades vecinas.
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