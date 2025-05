Estrategia sobre consumos problemáticos para docentes

Hace cinco años, en el programa “Panorama Tucumano”, docentes y padres de la escuela del Mercofrut expusieron los problemas de la zona con respecto a las adicciones, y plantearon que no estaban capacitados para hacer frente a una realidad que los sobrepasaba. El año pasado el director de esa escuela reconocía ante una periodista de LA GACETA que nada había cambiado. “El flagelo de la droga en un tema con que lidiamos todos los días por el contexto de la escuela. Lo que se busca desde acá es que el adolescente no consuma y no tenga la necesidad de recaer y eso lo hacemos con programas integrales. Sabemos que no es un problema de clase social, sino de contextos diferentes, como la violencia, los abusos y a veces por la precariedad de los hogares. Hay casas que no tienen baño, hay cuadras en el barrio que no tienen agua y a veces hay un solo caño cada dos cuadras. Son una suma de problemas que llevan a los chicos a querer escapar de su propia realidad y del dolor de la marginalidad y de aquellas necesidades que no se pueden cumplir”.