Consumos problemáticos: la alarmante expansión de las apuestas on line

En el corazón de Villa Luján, el fenómeno se convirtió en una emergencia cotidiana. Allí funciona desde 2024 el primer Centro de Referencia en Adicciones sin Sustancias (CREAS), dentro del Cepla -Centro de Atención Primaria en Adicciones- dirigido por la psicóloga Luisa Fernández. Lo que comenzó como una preocupación preventiva terminó transformándose en una avalancha de consultas. En lo que va del año ya recibieron más de 200 consultas vinculadas a ludopatía. Y aseguran que el número crece constantemente.