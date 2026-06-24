Cuánto ejercicio diario necesitás para bajar el colesterol de forma natural

Resumen para apurados
- La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar 30 minutos diarios de ejercicio moderado, cinco veces por semana, para reducir el colesterol de manera natural.
- El ejercicio físico incrementa el colesterol bueno (HDL) y ayuda a disminuir el malo (LDL), complementando la dieta para evitar la obstrucción de arterias por exceso de grasa.
- Aunque los resultados varían según el metabolismo individual, mantener esta rutina regular promueve una mejor salud cardíaca y previene enfermedades cardiovasculares a futuro.
El colesterol es una sustancia similar a la grasa que se encuentra en las células del cuerpo y afecta la sangre. Aunque el cuerpo crea colesterol por sí solo, la alimentación que tenemos influye en gran medida. Para reducir sus niveles, además de controlar nuestra dieta, es útil hacer actividad física.
Por una parte, el colesterol es una sustancia necesaria para cumplir alunas funciones, como para la creación de vitamina D, tan útil para los huesos, o para algunas hormonas y ácidos que ayudan en la digestión y absorción de alimentos. Sin embargo, el colesterol en exceso puede obstruir las arterias.
Colesterol y actividad física
Diferentes estudios demostraron que hacer ejercicio aumenta el colesterol HDL o proteína de alta densidad que ayuda a eliminar el exceso de colesterol del cuerpo. Es el popularmente llamado "colesterol bueno".
Un estudio publicado en 2014 mostró que el colesterol HDL incrementó en un 13% en personas que tuvieron tres sesiones semanales de esquí de 40 minutos cada una durante 10 semanas. También se demostró que bajar de peso ayuda a reducir el colesterol LDL -popularmente conocido como colesterol malo- y a reducir los triglicéridos.
Cuánto ejercicio practicar para reducir el colesterol
De acuerdo a la American Heart Association (AHA) y el National Institutes of Health, practicar ejercicio con regularidad ayuda a mantener una buena salud cardíaca. Sin embargo, no todos necesitan el mismo tiempo de actividad física para lograr los mismos resultados, sino que dependerá de la contextura, metabolismo y hábitos de vida de cada persona.
De acuerdo a la AHA, hacer dos horas y media de ejercicios aeróbicos a la semana con intensidad moderada puede ser suficiente para reducir niveles de colesterol y también la presión arterial. Por lo tanto, practicar 30 minutos diarios a intensidad moderada, cinco días a la semana, sería suficiente para reducir el colesterol.