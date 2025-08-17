¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

La preocupación por el cuidado de la estética y de la salud ha crecido de forma notable, llevando a millones de personas a adoptar rutinas más activas y a cuidar con mayor atención su dieta. Entre los objetivos más recurrentes está el control del colesterol, especialmente del tipo LDL, conocido como “colesterol malo”, que representa un riesgo para el sistema cardiovascular si sus niveles se elevan, sobre todo después de los 40 años.