 ¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
Secciones
SociedadSalud

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Una dieta equilibrada en grasas puede ser la solución para mantener los niveles a raya.

UNA RACIÓN. Los especialistas recomiendan comer garbanzos a diario para disminuir el colesterol. FOTO TOMADA DE RECETASDECOCINA.COM
Hace 3 Hs

La preocupación por el cuidado de la estética y de la salud ha crecido de forma notable, llevando a millones de personas a adoptar rutinas más activas y a cuidar con mayor atención su dieta. Entre los objetivos más recurrentes está el control del colesterol, especialmente del tipo LDL, conocido como “colesterol malo”, que representa un riesgo para el sistema cardiovascular si sus niveles se elevan, sobre todo después de los 40 años.

Expertos en nutrición señalan que una alimentación equilibrada es clave para prevenir y revertir esta condición. Lo que muchos desconocen es que, más allá de las medidas habituales, incorporar legumbres en la alimentación diaria puede marcar una diferencia significativa.

¿Qué es el colesterol, ese enemigo silencioso?

El colesterol es una sustancia grasa indispensable para el organismo, ya que interviene en la formación de hormonas y vitamina D. Sin embargo, cuando se acumula en exceso como colesterol LDL, puede adherirse a las paredes de las arterias y favorecer la aparición de aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Por ello, es vital mantenerlo bajo control mientras se potencia el HDL, o “colesterol bueno”.

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

Tal como advierten los cardiólogos, “el colesterol malo” debe combatirse desde los hábitos, ya que estos inciden directamente en el riesgo cardiovascular.

Las legumbres como herramienta preventiva para el colesterol

La ciencia respalda cada vez más la importancia de las legumbres para la salud del corazón. Distintas investigaciones han demostrado que su consumo frecuente contribuye a reducir el colesterol LDL, gracias a su alto contenido en fibra soluble, que ayuda a atrapar y eliminar el exceso de grasas en el organismo.

Además, aportan entre un 20% y un 25% de proteínas vegetales, lo que las convierte en una alternativa nutritiva para disminuir la ingesta de proteínas animales sin perder calidad en la dieta. Por si fuera poco, generan saciedad prolongada y favorecen el tránsito intestinal.

Descubrí la planta mágica que calma la artritis y baja el colesterol naturalmente

Descubrí la planta mágica que calma la artritis y baja el colesterol naturalmente

“Consumir una ración de legumbres al día puede bajar el colesterol sin necesidad de medicamentos”, sostienen nutricionistas, quienes recomiendan añadir garbanzos, lentejas o porotos como guarnición en el almuerzo o incluso incorporarlos en ensaladas y sopas.

Algunos cambios en la dieta para conseguir un gran impacto

La estrategia para mantener a raya el colesterol no se limita a sumar alimentos beneficiosos, sino también a reducir aquellos que pueden elevarlo. Especialistas sugieren evitar quesos curados y embutidos en el desayuno, optando por aguacate, atún, sardinas o hummus.

Otros consejos incluyen ingerir 30 gramos diarios de nueces por sus grasas saludables y esteroles vegetales, además de elegir agua en lugar de vino para acompañar las comidas, ya que, pese a la creencia popular, el alcohol no es recomendable en casos de colesterol elevado.

Cuáles son los mejores alimentos para controlar el colesterol malo

Cuáles son los mejores alimentos para controlar el colesterol malo

En este contexto, las legumbres no solo se consolidan como un recurso económico y versátil, sino como un auténtico escudo protector para el corazón. La evidencia es clara: integrarlas de forma habitual en la dieta puede mejorar la salud cardiovascular y reducir los riesgos asociados a niveles altos de colesterol.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Colesterol: especialistas advierten sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales

Colesterol: especialistas advierten sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales

¿Cuánto ejercicio diario necesitás para bajar el colesterol?

¿Cuánto ejercicio diario necesitás para bajar el colesterol?

El mejor postre para la noche: el snack natural que ayuda a reducir el colesterol y adelgazar

El mejor postre para la noche: el snack natural que ayuda a reducir el colesterol y adelgazar

¿Cómo consumir el té de jengibre para reducir los niveles de azúcar en sangre y prevenir el colesterol alto?

¿Cómo consumir el té de jengibre para reducir los niveles de azúcar en sangre y prevenir el colesterol alto?

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

El Día del Niño que hace historia en un barrio tucumano

El Día del Niño que hace historia en un barrio tucumano

Comentarios