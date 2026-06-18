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Dormir antes de esta hora podría mejorar la salud mental, según un estudio

Los seres humanos se dividen en tres grupos de sueño: matutinos, vespertinos y trasnochadores.

Los buenos hábitos de sueño fortalecen la salud mental
Los buenos hábitos de sueño fortalecen la salud mental LaSexta
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Universidad de Stanford en EE. UU. determinó recientemente que dormir antes de la 1:00 AM mejora la salud mental de los adultos sin importar su cronotipo.
  • La investigación analizó la relación entre el reloj biológico y los hábitos reales de sueño, descubriendo que acostarse tarde empeora los indicadores de bienestar psicológico.
  • Alinear el descanso con horarios tempranos promueve la regulación emocional y el envejecimiento saludable, clave para futuras pautas de bienestar psicológico a nivel global.
Resumen generado con IA

La cantidad de horas de sueño es un aspecto fundamental para la salud, pero no es el único factor que influye en el bienestar. Cada vez más investigaciones sostienen que el horario en el que una persona se acuesta también puede tener un impacto sobre la salud mental, el estado de ánimo y el envejecimiento.

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En ese contexto, un estudio realizado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, analizó cómo la relación entre el reloj biológico de cada persona y el horario real en que duerme puede influir en la salud psicológica. Los resultados permitieron identificar una franja horaria que podría favorecer un envejecimiento más saludable.

¿A qué hora recomiendan acostarse para mejorar la salud mental?

La investigación evaluó a adultos de mediana y mayor edad con el objetivo de conocer cómo influye el cronotipo —es decir, la tendencia natural de una persona a ser más activa por la mañana o por la noche— en combinación con sus hábitos reales de sueño.

Uno de los principales hallazgos fue que las personas con preferencia matutina que respetan ese ritmo biológico y se acuestan temprano presentan mejores indicadores de salud mental que aquellas que suelen retrasar el momento de ir a dormir.

En cambio, incluso quienes tienen una inclinación natural hacia los horarios nocturnos muestran peores resultados cuando mantienen ese hábito de acostarse tarde.

La conclusión del estudio sobre el horario para dormir

Los investigadores encontraron que retrasar el inicio del sueño se asocia con una peor salud mental, independientemente del cronotipo de cada persona.

Por ese motivo, el estudio concluye que, para favorecer un envejecimiento saludable, lo recomendable es comenzar a dormir antes de la 1 de la madrugada, sin importar si la persona se considera más activa durante el día o durante la noche.

Los especialistas sostienen que alinear los hábitos de sueño con horarios más tempranos podría aportar beneficios para la regulación emocional, el bienestar psicológico y la calidad del descanso, aspectos que desempeñan un papel importante a medida que avanza la edad.

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