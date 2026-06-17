Cuántas tazas de café y té hay que tomar por día para reducir el riesgo de demencia, según la ciencia

El secreto detrás de la cafeína

La duración del análisis es uno de los puntos que más entusiasma a la comunidad médica. "Muchos estudios anteriores eran más cortos o medían la dieta una sola vez. Lo que diferencia a este es que tuvimos datos dietéticos repetidos y hasta 43 años de seguimiento, lo cual es realmente valioso para la investigación de la demencia", explicó el autor del estudio, Yu Zhang. Por su parte, el doctor Nikhil Palekar coincidió en la credibilidad que otorgan estas cuatro décadas de seguimiento y confesó: "Fue sorprendente ver los hallazgos de que beber café descafeinado no se asociaba con la reducción del riesgo de demencia".