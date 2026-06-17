Cuántas tazas de café y té hay que tomar por día para reducir el riesgo de demencia, según la ciencia

Resumen para apurados
- Un estudio publicado en JAMA con 131.000 personas reveló que consumir diariamente de 2 a 3 tazas de café o de 1 a 2 de té reduce hasta un 18% el riesgo de sufrir demencia.
- La investigación, que duró 43 años, determinó que solo las versiones con cafeína benefician al cerebro al bloquear receptores vinculados a la inflamación y el Alzheimer.
- Aunque el hallazgo promueve un hábito saludable, expertos aclaran que es un estudio observacional y sugieren moderar el consumo según la tolerancia y salud de cada persona.
La ciencia advierte a los amantes del café y del té que pueden seguir bebiendo estas infusiones con total tranquilidad. Un reciente artículo publicado en la revista Health, basado en un extenso estudio de la prestigiosa revista JAMA, reveló que el consumo diario y moderado de estas bebidas con cafeína podría ser un gran aliado para reducir el riesgo de desarrollar demencia y frenar el deterioro cognitivo.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron durante 43 años los hábitos alimenticios y la salud mental de más de 131.000 participantes. Lo novedoso de este trabajo es que logró diferenciar, por primera vez a gran escala, los efectos de las versiones cafeinadas de las descafeinadas, aportando un dato clave para la ciencia.
El punto justo para cuidar la memoria
Los resultados mostraron que quienes consumían café con cafeína con regularidad tenían hasta un 18% menos de probabilidades de sufrir demencia en comparación con aquellos que no lo hacían. Sin embargo, existe una cantidad ideal: el mayor beneficio se observó en las personas que toman entre dos y tres tazas al día.
En el caso de los amantes del té, el efecto protector también se hizo notar, alcanzando un 15% menos de riesgo de demencia. Para ellos, el "punto dulce" se ubicó en tomar entre una y dos tazas diarias. Los científicos aclararon que superar estas cantidades no demostró aportar ningún beneficio extra para la salud cerebral.
El secreto detrás de la cafeína
La duración del análisis es uno de los puntos que más entusiasma a la comunidad médica. "Muchos estudios anteriores eran más cortos o medían la dieta una sola vez. Lo que diferencia a este es que tuvimos datos dietéticos repetidos y hasta 43 años de seguimiento, lo cual es realmente valioso para la investigación de la demencia", explicó el autor del estudio, Yu Zhang. Por su parte, el doctor Nikhil Palekar coincidió en la credibilidad que otorgan estas cuatro décadas de seguimiento y confesó: "Fue sorprendente ver los hallazgos de que beber café descafeinado no se asociaba con la reducción del riesgo de demencia".
¿Pero cómo actúa la cafeína en nuestro organismo? La neuróloga Lynette Gogol detalló que esta sustancia funciona bloqueando ciertos receptores en el cerebro que están involucrados en la inflamación. "En estudios de laboratorio sobre la enfermedad de Alzheimer, el bloqueo de estos receptores se ha vinculado con una menor acumulación de amiloide y un mejor rendimiento de la memoria", señaló la especialista en referencia a la proteína que suele encontrarse en los pacientes con esta patología.
Un hábito saludable pero con matices
A pesar de las buenas noticias, los expertos piden tomar los resultados con cautela. Al tratarse de un estudio observacional, no se puede asegurar de forma directa que el café o el té sean los únicos responsables de salvar al cerebro del deterioro, ya que entran en juego otros factores del estilo de vida de cada persona.
Además, la tolerancia a la cafeína varía en cada individuo. El doctor Palekar advirtió que es importante consultar con un médico si se sufren condiciones como ansiedad, insomnio o problemas cardíacos. De todas formas, si el cuerpo lo tolera bien, la recomendación final de la neuróloga es alentadora: "Si disfrutás del café o del té, un consumo moderado puede complementar un estilo de vida saludable para el cerebro".