Expertos revelan el hábito diario que fortalece la estabilidad y el equilibrio a cualquier edad

Este tipo de entrenamiento impacta directamente en la forma en que nos movemos. "El entrenamiento de fuerza ayuda a mejorar la activación y el reclutamiento de los músculos en todo el cuerpo. Este aumento en la activación puede mejorar la coordinación a medida que el cuerpo aprende a utilizar los músculos adecuados para realizar los movimientos", explicó el entrenador personal certificado, Herve Doliska a Eating Well. De este modo, se fortalece la comunicación entre el sistema nervioso y las fibras musculares, logrando que los movimientos diarios se vuelvan mucho más fluidos y eficientes.