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Expertos revelan el hábito diario que fortalece la estabilidad y el equilibrio a cualquier edad

Sostener el control sobre el propio cuerpo también requiere de práctica y de disciplina constante a medida que avanza el tiempo.

El hábito que recomiendan los especialistas para mejorar el equilibrio.
El hábito que recomiendan los especialistas para mejorar el equilibrio. Shutterstock
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en salud recomiendan realizar entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana para mejorar la estabilidad y coordinación corporal a cualquier edad.
  • Esta práctica utiliza el propio peso corporal, mancuernas o bandas para fortalecer el core y optimizar la conexión neuromuscular, a pesar de que pocos cumplen la recomendación.
  • Adoptar esta rutina previene caídas, protege articulaciones y asegura una vejez activa, impulsando un cambio hacia el bienestar físico preventivo a largo plazo.
Resumen generado con IA

Mantenerse erguido y bajo control sobre el propio cuerpo es lo que llamamos equilibrio, mientras que la capacidad de mover el cuerpo de forma armónica es la coordinación. Ambos procesos van de la mano para ayudarnos a transitar el día a día, pero existe un hábito clave que solemos pasar por alto y que puede transformarlos por completo: el entrenamiento de fuerza.

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A menudo llamado ejercicio de resistencia, esta práctica consiste en hacer que los músculos se contraigan contra una fuerza externa. No hace falta imaginar grandes pesas; este estímulo puede provenir de mancuernas, bandas elásticas o, simplemente, del propio peso corporal. Según un artículo publicado originalmente en el medio EatingWell el entrenamiento de fuerza es la herramienta más eficaz para ganar estabilidad, reactivar la conexión entre el cerebro y los músculos, y proteger las articulaciones a cualquier edad.

Los beneficios ocultos de las pesas

La ciencia respalda fuertemente esta práctica. Diversas investigaciones demostraron que los ejercicios de resistencia mejoran notablemente el equilibrio en adultos de todas las edades, ya que aumentan la potencia muscular al mismo tiempo que la estabilidad. De hecho, los mejores resultados se observan cuando se combina la fuerza con ejercicios específicos de equilibrio, como pararse sobre una sola pierna. A pesar de estos beneficios, las estadísticas muestran que solo una pequeña parte de la población cumple con la recomendación médica de entrenar la fuerza al menos dos veces por semana.

Este tipo de entrenamiento impacta directamente en la forma en que nos movemos. "El entrenamiento de fuerza ayuda a mejorar la activación y el reclutamiento de los músculos en todo el cuerpo. Este aumento en la activación puede mejorar la coordinación a medida que el cuerpo aprende a utilizar los músculos adecuados para realizar los movimientos", explicó el entrenador personal certificado, Herve Doliska a Eating Well. De este modo, se fortalece la comunicación entre el sistema nervioso y las fibras musculares, logrando que los movimientos diarios se vuelvan mucho más fluidos y eficientes.

Una armadura para el cuerpo

Además de activar los músculos, esta rutina funciona como un sostén fundamental para el esqueleto. "El entrenamiento de resistencia fortalece los músculos alrededor de las articulaciones, lo que proporciona estabilidad y soporte", señaló Doliska. Estos músculos actúan como un verdadero andamio que nos sostiene tanto al caminar como al estar sentados. Asimismo, el especialista destaca que la fuerza potencia la "propiocepción", que es la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio, algo crucial para reaccionar a tiempo y "atajarse" ante un resbalón o una caída inminente.

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza es el mejor aliado para construir un "core" o zona media resistente. Este grupo muscular abarca los abdominales, la pelvis, las caderas y la zona lumbar, envolviendo el centro del cuerpo como si fuera un corsé. "Un core fuerte es esencial para una buena postura, estabilidad y equilibrio. Hacer ejercicios que apunten a los músculos de la zona media puede ayudar a mejorar su fuerza, lo que a su vez puede potenciar el equilibrio y la coordinación", afirmó el especialista.

Cómo empezar sin riesgos

Para sumarse a esta rutina no se necesita equipamiento costoso ni una membresía en el gimnasio. Se puede comenzar perfectamente en casa usando el propio peso corporal a través de sentadillas, estocadas, flexiones de brazos o planchas, que son excelentes para la estabilidad de la zona media. La clave está en aprender la técnica correcta y, una vez que el cuerpo se acostumbre, ir sumando peso de forma gradual con mancuernas o botellas de agua para seguir progresando.

Iniciar este camino acompañado siempre es una ventaja para evitar lesiones. "Consultar con un profesional del fitness puede ayudar a adaptar un programa de entrenamiento de fuerza a tus necesidades y objetivos específicos", aconsejó el experto. Dedicarle al menos dos días a la semana a estos ejercicios no solo transformará tu musculatura, sino que te devolverá la seguridad y el control en cada paso que des.

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