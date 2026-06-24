Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

La socioafectividad, entonces, no debe confundirse con una versión ingenua de la amistad. No se trata de decir que Argentina gana porque sus jugadores se quieren. Sería pobre y falso. El afecto no reemplaza al talento, ni a la táctica, ni al entrenamiento. Pero puede crear las condiciones para que todo eso aparezca con mayor libertad. “El talento individual no se expresa en el vacío. Se expresa, o se inhibe, dentro de un contexto y una estructura”, señala Brindisi.