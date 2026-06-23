Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Las dudas sobre el alcance de la sentencia fueron oportunamente planteadas ante la Cámara Federal de Apelaciones. La resolución del Consejo Superior no las despeja completamente y, por eso, entendemos que aún persisten aspectos que deberían revisarse. Más allá de esa diferencia jurídica, nos preocupa el impacto institucional. La transparencia de un proceso electoral no depende únicamente de la publicidad de los actos, sino también de la estabilidad de las reglas y de la seguridad jurídica. Cuando las reglas cambian una vez iniciado el proceso, se generan incertidumbre y nuevos cuestionamientos. La Universidad necesita recuperar previsibilidad para que las próximas autoridades surjan de un proceso que genere confianza en toda la comunidad universitaria.