Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Mientras la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán trabaja en la elaboración de un nuevo cronograma para la tercera etapa del proceso electoral, la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala mantiene sus cuestionamientos a la decisión del Consejo Superior de reabrir la inscripción de candidaturas. La medida fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Apelaciones dispusiera que la UNT reencauce la elección de rector y vicerrector, aunque sin habilitar provisoriamente la candidatura del ex rector, Sergio Pagani.
En una entrevista con LA GACETA, los candidatos sostuvieron que la readecuación del calendario no se ajusta plenamente a lo resuelto por la Cámara y advirtieron que la reapertura de etapas ya concluidas genera mayor incertidumbre jurídica e institucional. No obstante, señalaron que, por el momento, priorizan que la Universidad pueda superar el conflicto y remarcaron que continuarán en campaña con la misma fórmula mientras aguardan las próximas definiciones.
- ¿Qué evaluación hacen de la readecuación del cronograma electoral y de la decisión de abrir una nueva etapa para la inscripción de fórmulas?
Creemos que la Universidad perdió una oportunidad de encauzar el proceso con mayor apego a lo resuelto por la Cámara Federal. Desde nuestra interpretación, el fallo no ordenaba reiniciar etapas ya cumplidas del cronograma ni abrir una nueva inscripción de fórmulas, sino continuar el proceso electoral respetando los actos válidamente realizados. Por eso entendemos que la decisión adoptada genera más incertidumbre de la que resuelve.
- ¿Consideran que la resolución del Consejo Superior cumple con lo dispuesto por la Cámara Federal o entienden que persisten aspectos que deberían revisarse?
Las dudas sobre el alcance de la sentencia fueron oportunamente planteadas ante la Cámara Federal de Apelaciones. La resolución del Consejo Superior no las despeja completamente y, por eso, entendemos que aún persisten aspectos que deberían revisarse. Más allá de esa diferencia jurídica, nos preocupa el impacto institucional. La transparencia de un proceso electoral no depende únicamente de la publicidad de los actos, sino también de la estabilidad de las reglas y de la seguridad jurídica. Cuando las reglas cambian una vez iniciado el proceso, se generan incertidumbre y nuevos cuestionamientos. La Universidad necesita recuperar previsibilidad para que las próximas autoridades surjan de un proceso que genere confianza en toda la comunidad universitaria.
- ¿Analizan realizar nuevas presentaciones judiciales o consideran que el proceso debe continuar dentro del ámbito de la UNT?
En una república democrática, recurrir a la Justicia es un mecanismo institucional legítimo para resolver controversias; no constituye un recurso espurio ni una deslealtad hacia la institución, como a veces se intenta presentar. Dicho esto, en este momento nuestro espacio prioriza que la Universidad pueda superar esta situación. Evaluaremos los pasos a seguir cuando corresponda y siempre dentro del marco institucional.
- Si la Junta Electoral habilita nuevas fórmulas, ¿mantendrán el binomio Cabrera-Abdala o evalúan otras alternativas?
Nuestra fórmula se mantiene exactamente igual. Desde el primer día venimos trabajando con un programa de gobierno para la UNT y ese es el compromiso que sostenemos.
Más allá de las cuestiones judiciales y administrativas, seguimos en campaña porque creemos que la comunidad universitaria merece conocer las propuestas de quienes aspiran a conducir la Universidad. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido tener un verdadero debate de ideas porque todavía no hay otras fórmulas oficializadas con las cuales discutir proyectos para la UNT. Esperamos que esa instancia pueda darse, porque las elecciones universitarias deberían ser una oportunidad para debatir el modelo de universidad que queremos construir y no quedar reducidas únicamente a una discusión sobre cuestiones procedimentales.