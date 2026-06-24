Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Colombia fue superior de principio a fin, pero tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer a RD Congo en Guadalajara por la fecha 2 del Mundial 2026. El conjunto cafetero generó situaciones desde los primeros minutos y encontró una gran resistencia en el arquero Dimitry Mpasi, una de las figuras del encuentro. Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador durante la primera mitad. Incluso Daniel Muñoz llegó a convertir a los cinco minutos, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada.