Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Colombia fue superior de principio a fin, pero tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer a RD Congo en Guadalajara por la fecha 2 del Mundial 2026. El conjunto cafetero generó situaciones desde los primeros minutos y encontró una gran resistencia en el arquero Dimitry Mpasi, una de las figuras del encuentro. Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador durante la primera mitad. Incluso Daniel Muñoz llegó a convertir a los cinco minutos, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada.
La presión colombiana continuó en el complemento. Lionel Mpasi volvió a responder ante Luis Díaz y mantuvo con vida a los africanos hasta que aparecieron los cambios de Néstor Lorenzo.
Daniel Muñoz le dio la clasificación
A los 58 minutos ingresaron Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba para refrescar el ataque colombiano. La modificación resultó determinante.
A los 75 minutos, Quintero filtró un pase preciso para Daniel Muñoz, que apareció por sorpresa en campo rival. El lateral sacó un remate que, tras una serie de rebotes, terminó venciendo la resistencia del arquero congoleño para establecer el 1-0 definitivo.
Colombia incluso llegó a ampliar la ventaja por medio de Luis Díaz, pero el VAR anuló correctamente la acción por fuera de juego.
Con esta victoria, el seleccionado dirigido por Lorenzo alcanzó los seis puntos y aseguró matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, mantuvo el puntaje ideal luego del triunfo conseguido frente a Uzbekistán en la primera fecha.
Ahora, el próximo desafío será nada menos que Portugal. En la última jornada, ambos equipos definirán el liderazgo del Grupo K en un duelo que tendrá como principal atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo y que promete convertirse en uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos.