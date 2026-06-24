Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Tucumán está ubicada a unos 800 kilómetros de Corrientes. El inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña registrada hace más de dos años, tuvo repercusiones en ambas jurisdicciones. La gran pregunta es si el psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo volverá a ser protagonista en la segunda semana del debate oral que, por su culpa, tuvo un polémico inicio.
El niño, de cinco años, desapareció el 13 de junio de 2024 mientras participaba de una reunión familiar realizada en un paraje rural correntino. La Justicia Federal determinó que hubo dos grupos que habrían cometido distintos delitos.
Por un lado, están los acusados de sustracción y ocultamiento de persona: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.
Por otro, se encuentran los imputados por las supuestas maniobras destinadas a entorpecer la investigación. Ellos son Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Rossi Colombo.
El tucumano llegó a Corrientes, según declaró ante las autoridades, convocado por la Fundación Dupuy para colaborar con la investigación del caso. Fue una de las personas que permaneció en un hotel junto a los niños que estuvieron con Loan el día de su desaparición. Allí los habría entrevistado, realizado evaluaciones y participado de una reconstrucción de los hechos sin autorización judicial. Posteriormente, se presentó en distintos programas de televisión relatando detalles de la tarea que había desarrollado. Por esa intervención, la Justicia ordenó su detención en septiembre de 2024. Permaneció privado de la libertad hasta diciembre de ese año. Con su arresto también se conoció que no estaba habilitado para desempeñarse como psicólogo forense y que tampoco contaba con matrícula para ejercer en Corrientes. También se supo que había sido denunciado y que la justicia ordinaria había solicitado informes sobre su actuación en varios casos. Hasta el momento no trascendieron los detalles de esas actuaciones.
Rossi Colombo, por el caso Loan, llegó a juicio acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa y encubrimiento. Además, enfrenta cargos por falso testimonio, violación de secretos profesionales y ejercicio ilegal de la psicología.
Un escándalo
Más de dos años después de la desaparición del pequeño, comenzó el juicio. Las autoridades se alarmaron cuando descubrieron que Rossi Colombo no se había presentado. Después de frenéticas idas y vueltas, lograron comunicarse con él. “No tengo dinero para viajar”, les habría dicho.
Por esa razón fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención. Horas más tarde, el tribunal interviniente dio marcha atrás y dispuso que siguiera las audiencias de manera virtual desde el destacamento que Gendarmería Nacional posee en Las Talitas. Pero el escándalo creció cuando se descubrió que tampoco tenía defensor designado.
Patricio Char, que lo había asistido durante la etapa de instrucción, había renunciado de común acuerdo con el acusado. El psicólogo señaló entonces que sería asistido por su padre, aunque finalmente eso tampoco ocurrió. Después informó que lo defendería el abogado cordobés Segundo Delgado, quien en su primera intervención pidió la suspensión de las audiencias para interiorizarse del expediente y porque tenía otros compromisos laborales. El planteo fue rechazado.
También quedó descartada la posibilidad de que lo representara Martín Leiro, defensor de Cañete, otro de los imputados en la misma causa. La fiscalía se opuso al considerar que podían existir intereses contrapuestos, ya que Cañete fue quien convocó a Rossi Colombo para sumarse al grupo que desembarcó en Corrientes durante la investigación.
Finalmente, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco resolvieron que fuera asistido provisoriamente por la defensora Mirta Pellegrini, mientras que desde hoy quedará a cargo de la defensora oficial Juliana Machado.
Pero hubo más. Cuando aún se definía esa situación, la comunicación con Rossi Colombo se interrumpió. Otra vez aparecieron el fastidio y las quejas. Oficialmente se informó que el corte se produjo porque el teléfono celular utilizado por la fuerza se había quedado sin datos. LA GACETA intentó comunicarse con el profesional, pero no atendió.
Los funcionarios judiciales esperan que el debate continúe con normalidad. Mientras tanto, la pregunta que sigue sin respuesta es la misma desde junio de 2024: ¿qué pasó con Loan?