Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

El tucumano llegó a Corrientes, según declaró ante las autoridades, convocado por la Fundación Dupuy para colaborar con la investigación del caso. Fue una de las personas que permaneció en un hotel junto a los niños que estuvieron con Loan el día de su desaparición. Allí los habría entrevistado, realizado evaluaciones y participado de una reconstrucción de los hechos sin autorización judicial. Posteriormente, se presentó en distintos programas de televisión relatando detalles de la tarea que había desarrollado. Por esa intervención, la Justicia ordenó su detención en septiembre de 2024. Permaneció privado de la libertad hasta diciembre de ese año. Con su arresto también se conoció que no estaba habilitado para desempeñarse como psicólogo forense y que tampoco contaba con matrícula para ejercer en Corrientes. También se supo que había sido denunciado y que la justicia ordinaria había solicitado informes sobre su actuación en varios casos. Hasta el momento no trascendieron los detalles de esas actuaciones.