Apagar el celular cinco minutos al día: el hábito de higiene digital que puede frenar a los hackers

Hasta hace poco la recomendación era apagar el celular una vez a la semana como una medida de defensa básica. Sigue sin ser una solución mágica ni definitiva, pero su efectividad crece con un nuevo parámetro. Cada vez hay más estrategias maliciosas aplicadas a través de numerosos virus por lo que apagar el dispositivo 5 minutos al día es un "coste cero" que pone las cosas difíciles a los atacantes. Es simple: por ejemplo, mientras uno se ducha o desayuna.