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Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

El piloto argentino de Alpine busca sumar puntos tras el décimo puesto en Barcelona.

Franco Colapinto se afianza en la Fórmula 1.
Franco Colapinto se afianza en la Fórmula 1.
Hace 6 Min

El argentino Franco Colapinto se prepara para un fin de semana de alta intensidad en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El pilarense buscará sumar puntos tras las buenas sensaciones que dejó en su última presentación en Barcelona, donde terminó en el décimo lugar por una penalización. 

Con 16 unidades acumuladas, el segundo piloto Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes

- Práctica libre 1: 8:30

 - Práctica libre 2: 12:00

Sábado

- Práctica libre 3: 7:30

- Clasificación: 11:00

Domingo

- Carrera: 10:00

Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina. La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney Plus.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine F1 Team
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