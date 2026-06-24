La Argentina seguirá siendo un “mercado independiente”, según Morgan Stanley Capital International

“La ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión. La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse”, señaló Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE. Al encontrarse en “mercado independiente”, se queda sin la posibilidad de que fondos internacionales puedan invertir en acciones argentinas, debido a que la calificación actual no lo permite por estatuto. Naciones como Zimbabue, Líbano, Palestina, Botsuana, Ucrania y Panamá se ubican en este rango, debido a las múltiples restricciones cambiarias y la falta de acceso fluido al mercado de capitales.