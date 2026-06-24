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La Argentina seguirá siendo un “mercado independiente”, según Morgan Stanley Capital International

Fuera del radar de los inversores, según el organismo.

La Argentina seguirá siendo un “mercado independiente”, según Morgan Stanley Capital International
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Hace 5 Hs

Morgan Stanley Capital International (MSCI) no inició un proceso de consulta para reclasificar a la Argentina, por lo que el país se mantendrá en la categoría de “mercado independiente” (”standalone”) en materia crediticia. El ponderador estadounidense difundió su Informe Anual de Clasificación de Mercados, en el que no colocó a Argentina entre los países que se debatirán el cambio de calificación crediticia. Así, se mantiene en la última categoría en lo que resta del 2026. En su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, publicada la semana pasada, MSCI mantuvo las mismas condiciones y variables económicas del país.

Entre los comentarios, la agencia calificadora cuestionó la continuidad del cepo cambiario y remarcó la intervención del Gobierno en distintas ocasiones, algo que “pone en duda la estabilidad de una economía de” libre mercado, incluso en lo que respecta a las actividades de inversión de los inversores extranjeros. De esta manera, el país deberá esperar hasta 2027, mínimamente, para saber si MSCI lo incluye o no en la consulta para reclasificar su calificación crediticia.

“La ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión. La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse”, señaló Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE. Al encontrarse en “mercado independiente”, se queda sin la posibilidad de que fondos internacionales puedan invertir en acciones argentinas, debido a que la calificación actual no lo permite por estatuto. Naciones como Zimbabue, Líbano, Palestina, Botsuana, Ucrania y Panamá se ubican en este rango, debido a las múltiples restricciones cambiarias y la falta de acceso fluido al mercado de capitales.

Sin avances

Lo cierto es que la expectativa se había generado luego de que Fitch y Standard & Poor’s (S&P) mejoraran la calificación de “CCC+” a “B-”. Sin embargo, el ponderador norteamericano no consideró avances en las mediciones que realiza.

“Si MSCI considera que la apertura se consolidó de forma duradera, existe la posibilidad de un ascenso directo a Mercado Emergente, evitando una escala intermedia. Sin embargo, la decisión dependerá de la confianza que genere la sostenibilidad de las reformas. En definitiva, el tamaño del mercado no es hoy el factor limitante; la clave para la reclasificación será demostrar que la normalización y apertura del mercado de capitales son permanentes”, concluyó Ritondale.

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El “upgrade” de las calificadoras alentaron la semana pasada al mercado. Según GMA Capital, la Argentina todavía exhibe una prima de riesgo muy superior a la de sus pares regionales y carga con una historia de 10 rupturas de contratos con bonistas. Los fundamentos mejoran: superávit primario de 1,4% del PBI en 2025, reservas netas en terreno positivo (U$S 3.700 millones) y señales incipientes de inversión extranjera directa (U$S 712 millones en lo que va del año). Pero la volatilidad macro sigue siendo la más alta de la región y eso no se corrige con un cambio de calificación.

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