El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

La investigadora solicitó que se declarara legal y legítima la aprehensión de Beltrán, de 45 años, concretada por disposición fiscal después del hecho. Posteriormente, la Unidad Fiscal interviniente formuló cargos en su contra por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la multiplicidad de víctimas fatales, en calidad de autor. Como medidas de menor intensidad, se le impusieron una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante seis meses mientras avanza la investigación.