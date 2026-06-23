El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

El camionero que causó el trágico accidente registrado el sábado a la madrugada en la ruta 9 fue acusado de homicidio culposo. Pese a que continuará el proceso en libertad, su situación deberá resolverse en un juicio, ya sea mediante un acuerdo abreviado o en un debate oral.
La auxiliar fiscal Luz Becerra, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Sale, brindó mayores precisiones sobre el siniestro. Lo primero que aclaró es que la tragedia se desencadenó el sábado, alrededor de las 4.30, a la altura del kilómetro 1.251 de la ruta nacional 9, en la localidad de Agua Azul (Leales), cuando Cristian Beltrán conducía un camión Mercedes Benz con chasis y acoplado cargado con caña de azúcar.
“En tales circunstancias, de manera negligente y antirreglamentaria, el camionero inobservó el deber objetivo de cuidado que pesaba sobre él e incorporó dicho rodado de gran porte a una ruta nacional desde un acceso rural, sin adoptar los recaudos que la maniobra exigía para no obstruir la libre y segura circulación del tránsito que avanzaba por la vía”, señaló la representante del Ministerio Público.
Becerra agregó: “Cuando el camión aún no había completado su incorporación a la cinta asfáltica, interponiendo parte de su estructura sobre la traza de circulación, el acoplado fue impactado en su sector trasero izquierdo por un automóvil Ford Ka conducido por Daniel Díaz (57), que circulaba por la ruta. Como consecuencia directa de dicho impacto fallecieron el conductor y sus acompañantes Sandra Ligios (59), Macarena Russo Ligios (31) y una niña de siete años”.
La investigadora solicitó que se declarara legal y legítima la aprehensión de Beltrán, de 45 años, concretada por disposición fiscal después del hecho. Posteriormente, la Unidad Fiscal interviniente formuló cargos en su contra por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la multiplicidad de víctimas fatales, en calidad de autor. Como medidas de menor intensidad, se le impusieron una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante seis meses mientras avanza la investigación.
La pesquisa
Durante la audiencia, Becerra también aclaró algunos aspectos de la investigación:
- Los análisis clínicos determinaron que Beltrán no conducía bajo los efectos del alcohol. Los investigadores aguardan ahora los resultados de los estudios de dosaje alcohólico y toxicológico para contar con información más precisa.
- El camión cumplía con las exigencias reglamentarias. Las fotografías tomadas por el personal policial no evidenciaron que las bandas refractarias estuvieran cubiertas por barro.
- El fiscal Sale aún no recibió la pericia planimétrica del siniestro. Ese informe será clave para reconstruir la secuencia del choque y determinar el estado tanto del camión como del automóvil involucrado.
El camionero habría declarado que no advirtió la aproximación del vehículo que terminó impactando contra el acoplado.
Durante la audiencia surgió además un dato que podría resultar determinante para el futuro del proceso. Beltrán ya había accedido anteriormente a una probation por una causa de violencia de género, medida que cumplió durante un año.
Como la suspensión del juicio a prueba sólo puede otorgarse una vez, el camionero deberá afrontar un juicio para resolver su situación procesal. Ese trámite podrá concretarse mediante un acuerdo abreviado o a través de un debate oral.