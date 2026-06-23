Opinión› PARECERES La eficacia del Estado Por Marcelo Nazur, ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de la provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánAntonio Domingo BussiDirección Provincial de VialidadRamón "Palito" OrtegaOsvaldo JaldoWhatsAppRaúl NatellaURL Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina El análisis de Jorge Asís: dilemas sustanciales del Método Milei Negocios y herencia: elogio de lo que ya funcionaba Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso El abrazo de la conveniencia Lo más popular ¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos? ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial? Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero? En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia Ranking notas premium Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva La eficacia del Estado Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?