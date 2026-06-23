Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella
El ultraderechista habló de una “nueva historia para la nación, una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”. El vencido izquierdista Cepeda hizo un llamamiento “a la compostura y a la calma”, tras una serie de hechos violentos.
BARRANQUILLA.- El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, celebró el inicio de una “nueva era” en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.
El jurista, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.
Respaldado por Donald Trump, su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali, donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas.
Detrás de una urna de cristal antibalas, el abogado celebró el inicio de una “nueva historia para la nación”.
“Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, dijo en la caribeña Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes luego de llegar en un vehículo similar a un papamóvil.
El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,6% de los votos, por encima de Cepeda que logró 48,7%.
De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, venció a la izquierda que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados.
“A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó”, agregó el abogado, que gobernará hasta 2030 y que se hace llamar “El Tigre”.
De la Espriella es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por representar como abogado a paramilitares y narcotraficantes.
Pedido
El candidato presidencial de izquierdas derrotado en Colombia pidió ayer calma y se distanció de la violencia postelectoral tras la victoria de su rival de extrema derecha.
Los resultados extremadamente escasos provocaron disturbios en las principales ciudades de Bogotá y Cali, donde los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios y provocaron incendios la noche del domingo.
“Deseo hacer un llamamiento muy cordial a la compostura y la calma”, dijo Cepeda, subrayando que no había convocado a manifestaciones violentas.
Cualquier protesta, dijo, debe “permanecer estrictamente dentro de los límites de la tranquilidad y la movilización pacífica.”
Con aproximadamente un cuarto de millón de votos separando a ambos, el senador de izquierdas hasta ahora no ha llegado a admitir la derrota, diciendo que primero deben verificarse los resultados iniciales.
Se espera un recuento definitivo mañana.
Pero el ambiente sigue siendo tenso tras una campaña electoral profundamente polarizadora.
En la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali, los manifestantes quemaron banderas estadounidenses y se enfrentaron con la policía antidisturbios, algunos blandidos con barras de acero mientras los agentes disparaban gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
También hubo disturbios en la capital, Bogotá, donde manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron ladrillos a la policía.
Golpes
De la Espriella, que ha recibido el entusiasta respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, se ha comprometido a reprimir los numerosos grupos armados del país mediante campañas de bombardeos y la construcción de mega-prisiones.
“Ni se te ocurra avivar la violencia”, advirtió De la Espriella a Cepeda en un discurso triunfal en la ciudad caribeña de Barranquilla el domingo por la noche.
“El Tigre aún puede morderte más fuerte que en las urnas”, dijo en referencia al apodo felino que se puso a sí mismo.
Mientras instaba a la contención, Cepeda llamó a su rival a no avivar las llamas.
Sus seguidores, dijo, eran un movimiento “muy numeroso” y “la mitad del país en términos políticos.”
De la Espriella asumirá el cargo en agosto, tomando las riendas del presidente izquierdista Gustavo Petro.
Durante la campaña pidió que la izquierda fuera “desmantelada”, pero más tarde suavizó sus palabras.
Cepeda es hijo de un senador comunista que fue asesinado por paramilitares en 1994, durante un periodo de violencia contra la izquierda que resultó en más de 5.700 muertos.
“Tenemos una larga historia de resistencia y somos muy experimentados; hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos, así que no, no vengan a amenazarnos”, dijo ayer.
De la Espriella se opone a la llamada “paz total” con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado por medio del diálogo con bandas criminales del narco y con las guerrillas. Expertos advierten que sus promesas de ofensiva militar pueden generar una nueva espiral de violencia.
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Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y considera que lo “ideal” sería dolarizar la economía. También propone revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.