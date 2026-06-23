“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

Tres meses después, en marzo de 2021, a través de quien era su pareja en ese momento, citó a Ramiro Exequiel Ledesma (18), a quien mató de varios disparos. Luego escapó y permaneció más de dos años prófugo. Fue capturado en Salta, cuando visitaba a su hijo, que estaba recibiendo tratamiento por su adicción a las drogas. A días de que comenzara a ser juzgado, amenazó de muerte a los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos, quienes debían sostener la acusación en su contra, por lo que el primer juicio estuvo en dudas en un primer momento.