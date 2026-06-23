Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

La novela “La narrativa de los maravillosos viajes y campañas del barón Münchhausen en Rusia” fue lanzada en 1785 por el escritor alemán Rudolf Erich Raspe y retomada medio siglo después por Carl Leberecht Immermann, entre otros autores que trabajaron ese personaje (basado en un cortesano real). Relata las peripecias de un noble germano ficticio y su criado Kuchenreutter, en su viaje a San Petersburgo, donde conoce a la zarina Katharina; se bate en duelo con el celoso Potemkim; el diabólico Cagliostro le concede el don de la eterna juventud; lucha contra los turcos y rescata a la princesa Isabella, cautiva en la corte de Abdul-Hamid, para huir con ella a Venecia, desde donde viajará hasta la Luna. Recorridos ideales para crear un filme fantástico de excepción.