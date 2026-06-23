Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

Cuando se habla de la película “Las aventuras del barón Münchhausen”, la referencia se refugia casi inmediatamente en la maravillosa producción dirigida en 1988 por Terry Gilliam (exintegrante de los Monty Python y con muchos elementos del imaginario de ese grupo humorístico británico). Pero hay una versión cinematográfica previa que tuvo sus propias características, en un particular entorno político.
La novela “La narrativa de los maravillosos viajes y campañas del barón Münchhausen en Rusia” fue lanzada en 1785 por el escritor alemán Rudolf Erich Raspe y retomada medio siglo después por Carl Leberecht Immermann, entre otros autores que trabajaron ese personaje (basado en un cortesano real). Relata las peripecias de un noble germano ficticio y su criado Kuchenreutter, en su viaje a San Petersburgo, donde conoce a la zarina Katharina; se bate en duelo con el celoso Potemkim; el diabólico Cagliostro le concede el don de la eterna juventud; lucha contra los turcos y rescata a la princesa Isabella, cautiva en la corte de Abdul-Hamid, para huir con ella a Venecia, desde donde viajará hasta la Luna. Recorridos ideales para crear un filme fantástico de excepción.
Así lo pensó en plena Segunda Guerra Mundial el ministro de propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels. En 1943 ordenó competir con las grandes superproducciones de Hollywood y convocó al guionista Erich Kästner y al director húngaro Josef von Báky para concretar la producción más cara del cine alemán hasta entonces, con Hans Albers, Ilse Werner y Brigitte Horney en el elenco. La sombra de ese inicio no se proyecta sobre un filme intenso y sorprendente pero poco difundido, que se verá con entrada libre en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) a las 20, dentro del ciclo “Cine diabólico. De Caligari a Hitler”, de La Linterna Mágica.
Sociedad Sirio Libanesa
A la misma hora y también con acceso gratuito, en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), Zap Cine proyectará el drama “Opening night” de 1977, dirigido por John Cassavetes y protagonizado por su esposa Gena Rowlands, como una famosa pero problemática actriz de teatro que, tras presenciar la muerte accidental de una fanática suya, sufre una crisis nerviosa mientras se prepara para el estreno de una obra en Broadway. La situación deviene en un sensible deterioro mental de la estrella, que cae en el alcoholismo para superar sus miedos y visiones (Rowlands ganó el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival de Berlín). Ben Gazzara, Joan Blondell, Paul Stewart y Zohra Lampert aparecen en el reparto.