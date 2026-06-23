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Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 3 Hs

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