Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa

España enfrentó su segunda jornada de ola de calor con valores entre 5 y 10 grados superiores a los propios de esta época en general. Las altas temperaturas ya obligaron a cancelar el domingo eventos como la transmisión en pantalla gigante del partido de fútbol España-Arabia Saudita en el centro de Madrid. La ola de calor afectó primero al País Vasco (norte), donde se activó la alerta roja cuando el termómetro superó los 40ºC. Luego avanzó hacia el sur, a Córdoba, donde las calles estaban casi desiertas, y a Sevilla. En Madrid, donde la temperatura alcanzó los 40ºC ayer, las autoridades abrieron un “refugio climático” para las personas sin hogar y otras vulnerables.