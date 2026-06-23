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Los ADRs de bancos caen hasta 3% y el riesgo país sube a 435 puntos en una jornada marcada por la decisión del MSCI

Las acciones financieras lideran las bajas en Wall Street y el S&P Merval retrocede. El mercado sigue de cerca la definición del MSCI sobre una eventual reclasificación de Argentina.

Las reacciones en Wall Street
Las reacciones en Wall Street
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los activos financieros argentinos cayeron este martes en Wall Street y el riesgo país subió a 435 puntos por toma de ganancias global y la inminente decisión del índice MSCI.
  • Las pérdidas ocurren tras un fuerte rally de las acciones locales y coinciden con una corrección global. En tanto, el Gobierno autorizó emitir deuda por hasta USD 5.000 millones.
  • El mercado espera definir si el MSCI abre la consulta para sacar a Argentina de la categoría standalone. La nueva deuda bajo ley extranjera facilitará futuras refinanciaciones.
Resumen generado con IA

Los activos argentinos operan con fuertes bajas este martes en un contexto de aversión global al riesgo. Los ADRs de bancos llegan a perder hasta 3% en Wall Street, mientras que los bonos en dólares también retroceden y el riesgo país sube hasta los 435 puntos básicos.

La jornada está atravesada además por una definición clave: el índice MSCI evalúa si abre una consulta para reclasificar a la Argentina desde la categoría standalone, la más baja dentro de su esquema, hacia un mercado de mayor integración internacional.

Los bancos lideran las pérdidas

Las acciones financieras son las más castigadas por los inversores. Entre los ADRs que cotizan en Nueva York, las mayores bajas corresponden a:

BBVA (-3%)

Grupo Financiero Galicia (-2,7%)

Banco Macro (-2,6%)

En la plaza local, el S&P Merval cae 1,2% hasta los 3.237.947 puntos. Dentro del panel líder también predominan las bajas de los bancos:

Grupo Financiero Galicia (-2,4%)

Banco Macro (-2,1%)

BBVA (-2,1%)

La corrección llega después del importante rally que habían protagonizado estas acciones en las últimas semanas, lo que impulsó una toma de ganancias en medio de un escenario internacional más adverso.

El contexto internacional pesa sobre los mercados

La presión vendedora responde principalmente a una ola de correcciones en los mercados globales, impulsada por las dudas sobre las elevadas valuaciones del sector tecnológico.

En paralelo, el mercado energético muestra una mayor calma. Los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la flexibilización de algunas restricciones hicieron retroceder el precio del petróleo hasta la zona de U$S74 por barril, reduciendo los temores por eventuales problemas de abastecimiento.

El Gobierno habilitó emisiones por hasta U$S5.000 millones

En el plano local, el Gobierno autorizó emisiones de deuda bajo legislación extranjera por hasta U$S5.000 millones, una medida que abre la puerta a futuras colocaciones o refinanciaciones bajo jurisdicción de Nueva York.

Al mismo tiempo, los últimos datos laborales mostraron que el desempleo subió al 7,8% durante el primer trimestre, mientras que la informalidad alcanzó el 44,2%, reflejando que la recuperación de la actividad todavía no se traduce plenamente en empleo formal.

Bonos en baja y el riesgo país vuelve a subir

Los bonos soberanos en dólares también operan en terreno negativo, aunque mantienen un balance positivo en el acumulado del mes.

Las principales caídas corresponden al:

Bonar 2041 (-1%)

Global 2041 (-0,7%)

Bonar 2035 (-0,7%)

Como consecuencia, el riesgo país, medido por JP Morgan, asciende hasta los 435 puntos básicos, aunque continúa cerca de los niveles más bajos registrados en los últimos ocho años.

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