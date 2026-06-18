El viaje de León XIV a la Argentina entra en etapa de definiciones y podría concretarse en noviembre

La posibilidad de una visita a la Argentina también fue alimentada por señales surgidas desde el gobierno de Javier Milei. A fines de mayo, el canciller Pablo Quirno publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó haber llevado una “buena noticia” al presidente Javier Milei y sostuvo que solo restaba definir la fecha. El mandatario replicó esa publicación con el mensaje: “Se viene”.