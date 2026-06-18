El viaje de León XIV a la Argentina entra en etapa de definiciones y podría concretarse en noviembre

Resumen para apurados
- El papa León XIV evalúa visitar la Argentina en noviembre durante una gira sudamericana que incluye Perú y Uruguay, tras recibir la invitación del Gobierno y la Iglesia local.
- Las expectativas crecieron tras confirmarse la visita del Papa a Perú en noviembre. Aunque en el Vaticano prima la cautela, el gobierno de Milei ya trabaja en definir las fechas.
- De concretarse, será la primera visita de un pontífice al país desde 1987 y tendrá un fuerte valor simbólico al saldar una gira pendiente desde el pontificado de Francisco.
El posible viaje del papa León XIV a la Argentina ingresó en una etapa de definiciones y podría concretarse en noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluiría Perú y Uruguay.
Las expectativas sobre una visita papal al país crecieron luego de que el presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmara tras una audiencia con el Pontífice en el Vaticano que León XIV prevé visitar Perú durante la primera quincena de noviembre.
Según relató, el Papa recorrerá Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco, en un viaje que marcará su regreso al país donde desarrolló gran parte de su vida sacerdotal,.
De acuerdo con fuentes vaticanas citadas por el diario "La Nación", la visita a Perú estaría vinculada con una posterior escala en la Argentina y en Uruguay, dos destinos que habían quedado pendientes durante el pontificado de Francisco. Las mismas fuentes señalaron que aún se están ultimando detalles y fechas de la gira.
La posibilidad de una visita a la Argentina también fue alimentada por señales surgidas desde el gobierno de Javier Milei. A fines de mayo, el canciller Pablo Quirno publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó haber llevado una “buena noticia” al presidente Javier Milei y sostuvo que solo restaba definir la fecha. El mandatario replicó esa publicación con el mensaje: “Se viene”.
Sin embargo, en ámbitos eclesiásticos prevalece la cautela. Fuentes consultadas por el diario señalaron que las agendas de los viajes papales suelen oficializarse con unos cinco meses de anticipación y remarcaron que la Secretaría de Estado del Vaticano todavía trabaja en los detalles de una eventual visita antes de fin de año.
En Perú, mientras tanto, ya se avanzan preparativos para la llegada del Pontífice. Balcázar Zelada indicó que su gobierno pondrá a disposición helicópteros para facilitar los desplazamientos del Papa, quien manifestó su intención de recorrer la mayor cantidad posible de localidades del norte peruano y de la región amazónica.
León XIV, nacido en Chicago y también ciudadano peruano, fue invitado formalmente a la Argentina tanto por el presidente Milei como por la Conferencia Episcopal. De concretarse la visita, se convertirá en el primer viaje de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral que incluyó diez ciudades argentinas.
La eventual llegada de León XIV también tendría un fuerte valor simbólico, ya que permitiría concretar una visita que Francisco expresó en reiteradas oportunidades que deseaba realizar, pero que nunca pudo llevar adelante durante su pontificado.