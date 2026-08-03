Los que siempre pierden en todas las guerras

Finalizada la segunda guerra mundial (IIGM) en la totalidad de los frentes, el europeo y el oriental asiático, con ese broche de inconmensurable perversidad (las dos bombas atómicas -en pruebas- bajo el cielo de Japón) cobra notoriedad y admiración la letra conmovedora del primer convenio de Ginebra (CV) el 22 de agosto de 1864. Concretado a partir de la reunión de 12 países y reinos de Europa en Ginebra -patria sepultural de Borges- adviene el 22 de agosto de 1864 como un rasgo de humanidad denso y solidario frente a los estragos de las contiendas bélicas. El cierre de esa “gloria” para los triunfadores del escenario donde la brutalidad teñía con su color opaco, deleznable. Y repartiendo cadáveres de combatientes, de personas que integraban la población, desarmados, impedidas de protegerse, deambulando multitudes entre ruinas y estruendo de bombas. En diciembre de ese año inicial se sumaron a los doce fundadores Suecia y Noruega. Desde entonces, y hasta ahora, páginas y páginas elaboradas con precisión y humanismo literal -sólo literal, en este tiempo- donde las metáforas esperanzadoras no hallaban sitio propicio para instalarse. En rigor, no se sentían atraídas por tanta verba bien intencionada pero carente del brillo de la acción consecuente. Sólo enumerar parte del listado de rubros del primer Convenio da cuenta del profundo humanismo del texto: sus diez artículos (ampliados a 64) orientados a proteger a los que están fuera de combate por lesiones o enfermedad, como también al personal de sanidad, civiles en zona de batalla y religiosos. El artículo 12, esencial, cita los soldados heridos y los enfermos fuera de combate: “deben ser tratados con humanidad”. Se incluye la obligación de respetar las unidades médicas y sus establecimientos (capitulo III), al personal encargado de los heridos, (Cap. IV). A los edificios y al material (Cap. V), a los medios de transporte sanitarios (Cap. VI). Pensar en los bombardeos y destrucción en Gaza y la muerte de más de 70.000 personas (entre ellos 20.000 niños) lleva a concluir sobre la efectividad de las solemnes firmas y ratificaciones de los Convenios. Israel es parte de los cuatro Convenios Ginebra de 1949, pero sostiene posturas restrictivas en lo jurídico respecto a su aplicación en los territorios ocupados después de la “Guerra de los seis días” (1967).