El papa León XIV llama a disputar el “dominio” de la IA

Una encíclica es una circular del Papa a los obispos de la Iglesia católica o a públicos más amplios sobre una cuestión importante. En este caso, fija la postura de la Iglesia en cuestiones sociales y advierte que la IA “no puede considerarse moralmente neutra”, insiste en el papel de la educación para aprender a gestionar sus riesgos y promueve “la custodia de la persona humana”.