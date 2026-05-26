El papa León XIV llama a disputar el “dominio” de la IA

Resumen para apurados
- El papa León XIV presentó el 25 de mayo en el Vaticano su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', para alertar sobre el peligro que representa la IA para la dignidad humana.
- Coincidiendo con el aniversario de la Rerum Novarum, el texto fue presentado con expertos en tecnología y denuncia el control corporativo de datos y la explotación infantil.
- Especialistas estiman un impacto global similar al de Laudato Si, en un escenario donde el Papa impulsa la alfabetización digital y rechaza el uso militar de los algoritmos.
CIUDAD DEL VATICANO.- La primera encíclica de León XIV refleja los tiempos y problemas que enfrenta la humanidad. “Magnifica humanitas” (Humanidad magnífica) resume el pensamiento del pontífice sobre la centralidad de la dignidad humana, los derechos de las personas y reflexiona sobre la Inteligencia Artificial (IA) y el desarrollo tecnológico en relación al trabajo, la guerra y los conflictos internacionales.
Allí, León XIV pide “desarmar” la IA para “evitar que domine al ser humano” y asegura que “alimenta la brecha entre los incluidos y los excluidos”.
El texto, de 130 páginas, aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la tecnología en el medio ambiente.
Se trata de “un firme llamado en favor de la paz y advertencias frente a la crisis del multilateralismo”, según el Vaticano.
Una encíclica es una circular del Papa a los obispos de la Iglesia católica o a públicos más amplios sobre una cuestión importante. En este caso, fija la postura de la Iglesia en cuestiones sociales y advierte que la IA “no puede considerarse moralmente neutra”, insiste en el papel de la educación para aprender a gestionar sus riesgos y promueve “la custodia de la persona humana”.
La firma del documento coincide con el 135º aniversario de Rerum Novarum, la encíclica del papa León XIII sobre las condiciones de los trabajadores en tiempos de industrialización. El propio León XIV, que entre otros estudios es matemático, ya ha trazado el paralelismo con la importancia de abordar con urgencia los desafíos de la IA en defensa de la sociedad humana.
La relevancia de la encíclica viene marcada también por el protagonismo de León XIV frente a las cuestiones actuales. El antagonismo con su compatriota, el presidente estadounidense Donald Trump, por la guerra en Irán le ha dado exposición pública más allá de la Iglesia.
Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.
No es neutra y tiene dueños
“No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, indica la encíclica, al tiempo que alerta que hay que impedir a esta tecnología “el dominio sobre lo humano”.
En el texto, el Papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos “no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso”.
Citando, entre otros, a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el Papa peruano-estadounidense critica las “nuevas formas de esclavitud” para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles “para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común”.
“En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras”, un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna. “Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa”, denuncia el papa.
“Alfabetización digital”
Más allá de los desafíos tecnológicos, el Papa advierte sobre el riesgo de “deshumanización”, alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.
Desde su elección, hace un año, León XIV ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una “alfabetización digital”. “Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, escribe León en la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de “Magnifica Humanitas” podría ser comparable al de la encíclica “Laudato Si” de 2015, en la que el Papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
Sin mencionar nombres, el pontífice reitera la necesidad de “superar la teoría de la ‘guerra justa’”, un concepto defendido, entre otros, por la administración de Trump, y lamenta que la humanidad esté “cayendo en la cultura violenta del poder” que normaliza la guerra como “instrumento de política internacional”.
En abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que “Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”, en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
En una rueda de prensa, ayer, el Papa explicó que este texto surgió de “la escucha”, tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes “preocupados” por las jóvenes generaciones.
“Necesitamos que más actores en el mundo -comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos- hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor”, declaró Olah.
“Magnifica Humanitas” culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.
En 2020, la Sede Vaticana lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.