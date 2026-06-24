León XIV en Argentina: el Papa planea una visita de tres días para noviembre

La esperada visita del papa León XIV a la región comienza a tomar forma. Según trascendió en los pasillos del Vaticano, el Pontífice encabezará una gira de dos semanas por América Latina durante la primera quincena de noviembre. El esquema preliminar contempla una estadía de 10 días en Perú, tres días en la Argentina y una jornada y media en Uruguay.