León XIV en Argentina: el Papa planea una visita de tres días para noviembre

Resumen para apurados
- El papa León XIV planea visitar la Argentina durante tres días en noviembre, en el marco de una gira latinoamericana para promover la paz y la cultura del encuentro.
- Revelada por el obispo Santiago Olivera, la gira preliminar contempla también diez días en Perú y una escala en Uruguay, coordinada localmente por el nuevo nuncio apostólico.
- La visita papal buscará suavizar la polarización política del país y podría incluir la beatificación de Enrique Shaw, marcando un hito en la relación con el gobierno de Milei.
La esperada visita del papa León XIV a la región comienza a tomar forma. Según trascendió en los pasillos del Vaticano, el Pontífice encabezará una gira de dos semanas por América Latina durante la primera quincena de noviembre. El esquema preliminar contempla una estadía de 10 días en Perú, tres días en la Argentina y una jornada y media en Uruguay.
La información fue compartida por el obispo castrense argentino, Santiago Olivera, quien mantuvo un breve encuentro con el Papa tras la audiencia general del miércoles en Roma. “Aunque falta la confirmación oficial, es un rumor muy fuerte que me han ratificado desde distintos sectores”, señaló Olivera a LA NACIÓN.
Durante el saludo, en el que estuvo acompañado por militares argentinos en misión de paz, el obispo le expresó el deseo de recibirlo pronto, a lo que el Santo Padre respondió con una "sonrisa cómplice".
El itinerario y la agenda local
La logística de la gira se terminaría de definir tras la llegada a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, prevista para mediados de julio. Por lo pronto, el Episcopado argentino propuso tres destinos estratégicos: Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero (por su carácter de sede primada).
En Perú, la visita sería más extensa debido al interés del Papa por recorrer Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco. En tanto, en Uruguay, la escala sería breve pero simbólica, ratificada también por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla.
Beatificación y mensaje político
Un punto clave de la agenda en Argentina podría ser la beatificación del empresario Enrique Shaw. Olivera, vicepostulador de la causa, se reunirá con el cardenal Marcello Semeraro para evaluar si la ceremonia se realiza durante la presencia papal o en una fecha posterior.
Más allá de los eventos litúrgicos, Olivera destacó que la visita tendrá un fuerte peso simbólico para el país. “Será un mensaje de paz y contra la polarización, promoviendo esa 'cultura del encuentro' que tanto necesitamos”, afirmó.