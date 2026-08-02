A 20 años del crimen de “Betty”: nadie busca a la docente y la recompensa sigue siendo de $150.000

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de la docente Betty Argañaraz en Tucumán, su hermana denuncia que la Justicia detuvo la búsqueda de sus restos y mantiene congelada la recompensa.
- Las exnovicias Nélida Fernández y Susana Acosta fueron condenadas por el homicidio, pero el cuerpo nunca apareció pese a los operativos de búsqueda en El Cadillal.
- El caso refleja la impunidad y el desinterés estatal tras dos décadas, mientras la familia exige retomar las pericias para hallar el cuerpo y actualizar el monto del rescate.
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Temas Crimen de “Betty” Argañaraz El CadillalAngela Beatriz ArgañarazAdriana GiannoniNélida FernándezSusana AcostaLiliana ArgañarazErnesto Baaclini
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