Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: nadie busca a la docente y la recompensa sigue siendo de $150.000

Liliana Argañaraz, hermana de la víctima, reconoció que ni siquiera sabe en qué fiscalía se encuentra la causa por la búsqueda. Un piadoso pedido a las condenadas.

TRABAJANDO. Buzos de la Policía se sumergieron en las heladas aguas de El Cadillal para buscar los restos de Betty.
TRABAJANDO. Buzos de la Policía se sumergieron en las heladas aguas de El Cadillal para buscar los restos de "Betty".
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de la docente Betty Argañaraz en Tucumán, su hermana denuncia que la Justicia detuvo la búsqueda de sus restos y mantiene congelada la recompensa.
  • Las exnovicias Nélida Fernández y Susana Acosta fueron condenadas por el homicidio, pero el cuerpo nunca apareció pese a los operativos de búsqueda en El Cadillal.
  • El caso refleja la impunidad y el desinterés estatal tras dos décadas, mientras la familia exige retomar las pericias para hallar el cuerpo y actualizar el monto del rescate.
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