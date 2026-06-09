El papa León XIV prometió hacer cambios en la Iglesia ante los abusos

MADRID, España.- El tercer día del papa León XIV en España estuvo marcado por las multitudes. El pontífice pronunció un discurso en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde pidió una respuesta mundial al “trágico drama migratorio”, tema destacado de su visita a España, una puerta de entrada de la inmigración a Europa.
“Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración”, dijo en su discurso ante los parlamentarios españoles.
El discurso del Papa, que fue largamente ovacionado por los parlamentarios al final, tuvo como eje central la dignidad del ser humano, con referencias históricas a los juristas de la Universidad de Salamanca, al Quijote y a Miguel de Unamuno.
Sostuvo que toda vida humana “debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. “Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas”, insistió.
El pontífice hizo ese ruego en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez quiere sumar el derecho al aborto en la Constitución, tras haber aprobado una ley de eutanasia en 2021.
En el discurso ante el Congreso, el primero de un papa en España, se dirigió a las dos partes de un escenario político marcado por la división y polarización.
“Por eso”, añadió, “preocupa que, en diversos lugares del mundo y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, sentenció.
Como había hecho ni bien llegó a España, insistió en la necesidad de la reconciliación, de dejar de lado la agresividad y de “desarmar el lenguaje”.
“La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, sentenció ante un hemiciclo que se mostró inusualmente unido al aplaudirlo al final, de pie, durante siete minutos.
Más de un millón de personas
La politóloga tucumana Alexandra Morales, que está en Madrid, relató que la ciudad estuvo copada por la visita del Papa. Las empresas dieron asueto para ayer y hoy “porque estaba siendo muy caótico el tema de la movilidad”. Según contó, más de un millón de personas fue al encuentro en Plaza de Cibeles.
“Llamó la atención que el presidente haya estado no haya participado de la visita papal”, dijo Morales a LA GACETA Play. “Si bien sí estuvo el rey, la reina y el alcalde de Madrid, y otros referentes de todos los arcos políticos, pero sí llamó la atención (...) que justo la agenda del presidente no coincida con algo tan trascendental”, señaló
También reflejó que hay una lectura “totalmente política de la ausencia del presidente en todas las actividades, porque el Papa tuvo diferentes actividades en los días que estuvo, incluso en distintas regiones de España”.
Los miles de peregrinos que se acercaron para presenciar el paso del “Papamóvil” conformaron una escena muy emocionante, contó Alexandra: “Había muchos que venían de otras ciudades, grupos de 100, de 50 jóvenes con sus banderas. La verdad, una experiencia emocionante”.
También ayer, en Madrid, León XIV prometió cambios en la Iglesia católica para hacer de ella un “lugar seguro”, tras una reunión de casi una hora con seis víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. El encuentro tuvo lugar por la tarde, en la Nunciatura Apostólica en la capital, en el tercer día de la visita del pontífice a España.