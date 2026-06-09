El papa León XIV prometió hacer cambios en la Iglesia ante los abusos

“Llamó la atención que el presidente haya estado no haya participado de la visita papal”, dijo Morales a LA GACETA Play. “Si bien sí estuvo el rey, la reina y el alcalde de Madrid, y otros referentes de todos los arcos políticos, pero sí llamó la atención (...) que justo la agenda del presidente no coincida con algo tan trascendental”, señaló