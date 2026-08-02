Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

Susana Acosta y Marcos Daniel Fernández atraviesan sus últimos días bajo libertad condicional. En estos años protagonizaron episodios que generaron debates dentro y fuera del sistema judicial.

POLÉMICA. Las ex novicias Susana Acosta y Nélida (hoy Marcos Daniel) Fernández están a días de cumplir la pena de 20 años que le impusieron en 2009.
POLÉMICA. Las ex novicias Susana Acosta y Nélida (hoy Marcos Daniel) Fernández están a días de cumplir la pena de 20 años que le impusieron en 2009. ARCHIVO LA GACETA
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de "Betty" Argañaraz en Tucumán, las exnovicias Susana Acosta y Marcos Fernández están por cumplir su condena de 20 años en libertad condicional.
  • Condenadas en 2009 por el homicidio, ambas exreligiosas atravesaron polémicos episodios judiciales durante su detención y posterior acceso a la libertad condicional.
  • El fin de la pena reaviva el debate sobre el caso y el reclamo de la familia de la víctima, cuyo cuerpo nunca fue hallado a pesar del cierre de la causa.
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