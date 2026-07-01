Cisma en la Iglesia: los lefebvristas desafían al Papa y ordenan cuatro obispos sin permiso en Suiza

Adriano Da Pozzo, vocero de la agrupación, ratificó su apoyo a quienes "nunca han arriado la bandera de la Tradición", al vincular la causa lefebvrista con su lucha ideológica. Esta cercanía con sectores de la extrema derecha europea añade una capa de complejidad al conflicto, mientras el Vaticano observa con preocupación cómo un grupo que cuenta con más de 700 sacerdotes en todo el mundo se aleja definitivamente de la comunión con Roma.