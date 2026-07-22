Política

El nuevo embajador del Vaticano llega a la Argentina: un paso clave en la antesala de la visita de León XIV

Monseñor Michael Wallace Banach arriba hoy al país. Su llegada es recibida como un gesto de proximidad de la Santa Sede y reaviva la expectativa por el viaje del Sumo Pontífice a la región.

El papa León XIV junto al Presidente y Karina Milei.
El papa León XIV junto al Presidente y Karina Milei.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Monseñor Michael Wallace Banach llegó hoy a Buenos Aires como nuevo Nuncio Apostólico para representar a la Santa Sede y preparar la posible visita del papa León XIV.
  • El diplomático estadounidense reemplaza a Miroslaw Adamczyk. Fue recibido por la cúpula del Episcopado y cuenta con una vasta trayectoria diplomática ante la ONU y varios países.
  • Su llegada resulta clave para aceitar la relación entre el Vaticano y el gobierno de Javier Milei, en la antesala de una histórica gira papal prevista para noviembre o 2026.
Resumen generado con IA

El escenario diplomático y religioso de la Argentina suma un actor central. El Nuncio Apostólico Michael Wallace Banach llega a Buenos Aires para asumir su rol como representante de la Santa Sede. El arribo de Banach no es un trámite administrativo más: en los pasillos de la política y el Episcopado se interpreta como el movimiento previo necesario para concretar la tan ansiada visita del papa León XIV a su tierra natal y países vecinos.

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Una recepción de alto nivel en el Episcopado

Banach será recibido formalmente por la cúpula de la Iglesia local. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, encabezarán la comitiva de bienvenida. 

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina

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Si bien la fecha de la celebración eucarística oficial de inicio de misión aún no ha sido confirmada, el gesto de que las máximas autoridades eclesiásticas acudan a su encuentro remarca la relevancia de su cargo en esta etapa.

El viaje de León XIV a la Argentina entra en etapa de definiciones y podría concretarse en noviembre

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Designado el pasado 14 de mayo, Banach sucede a Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado a Albania. Su misión principal será aceitar el vínculo entre el Vaticano y el Gobierno nacional, en un momento de intensas gestiones internacionales.

Entre el deseo y la confirmación

La llegada del Nuncio reaviva el entusiasmo por la posible gira de León XIV en noviembre próximo, o bien durante el transcurso de 2026. El propio Pontífice manifestó en diversos ámbitos su anhelo de recorrer la región del Río de la Plata, un periplo que incluiría a la Argentina y Uruguay, y al que se sumaría Perú.

Aunque la Santa Sede mantiene su habitual prudencia y no ha emitido una confirmación oficial, las señales políticas son claras. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, confirmó recientemente haber escuchado del propio Papa su intención de viajar. Por su parte, el gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, dejó entrever que noviembre es la fecha tentativa que maneja el Poder Ejecutivo para recibir al Sumo Pontífice en suelo argentino.

Experiencia global para una misión estratégica

Michael Wallace Banach, de 63 años, posee una de las trayectorias más sólidas dentro del servicio diplomático vaticano. Nacido en Massachusetts, Estados Unidos, es doctor en Derecho Canónico y un políglota experimentado que domina el español, italiano, polaco y francés.

Su carrera, iniciada en 1994, lo llevó por destinos complejos y estratégicos: prestó servicios en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y ocupó cargos de alta relevancia ante organismos internacionales en Viena, como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la ONU. 

Antes de su llegada a Buenos Aires, se desempeñó como nuncio en Senegal, Papúa Nueva Guinea y Hungría. Su perfil de mediador y su profundo conocimiento de las relaciones interestatales serán herramientas fundamentales para transitar el camino hacia la histórica visita papal.

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