El nuevo embajador del Vaticano llega a la Argentina: un paso clave en la antesala de la visita de León XIV

El escenario diplomático y religioso de la Argentina suma un actor central. El Nuncio Apostólico Michael Wallace Banach llega a Buenos Aires para asumir su rol como representante de la Santa Sede. El arribo de Banach no es un trámite administrativo más: en los pasillos de la política y el Episcopado se interpreta como el movimiento previo necesario para concretar la tan ansiada visita del papa León XIV a su tierra natal y países vecinos.