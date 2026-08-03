Cartas de lectores: Movilidad eléctrica y sustentable

La colaboración entre la Asociación Amigos del Transporte Eléctrico de Tucumán y el Ingeniero Carlos Alberto Courel (recientemente fallecido) representa un hito fundamental en la planificación de infraestructura y movilidad sustentable para la provincia de Tucumán. Su labor conjunta alcanzó proyección internacional al ser expuesta en el prestigioso seminario del “Uso Racional de los Combustibles” realizado por la Federación Mundial de Ciudades Unidas en mayo de 1990 en la Capital Federal. En defensa del transporte limpio, se promovió la recuperación y la modernización del sistema de transporte público no contaminante, inspirado en la historia de los tranvías y trolebuses en Tucumán. En la planificación urbana, el ingeniero Courel aportó su rigor técnico para diseñar redes de conectividad que disminuyeran el impacto ambiental y mejoraran la circulación vial en el Gran San Miguel de Tucumán. En la intendencia municipal del Dr. Raúl Eudoro Martínez Aráoz se conformó una comisión multidisciplinaria que estructuró un modelo técnico de racionalización de flujos y frecuencias que servía de ejemplo para ciudades en vías de con urbanización acelerada. Este plan de transporte abarcaba el período 1990 - 2010. Este proyecto fue expuesto en el citado foro por el Ingeniero Courel y comprendía un plan magistral para instalar un ferrocarril metropolitano de pasajeros empleando las vías del Ferrocarril Belgrano para unir Tafí Viejo - Capital - Lules en una longitud de 35 kilómetros de extensión, y la reincorporación de los servicios de tranvías y trolebuses articulados. La desaparición física del ingeniero Courel reavivó en los ámbitos técnicos el enorme respeto por su legado y la seriedad de los proyectos. Esos planos y memorias descriptivas siguen guardando las soluciones exactas para el transporte de nuestra ciudad. .