A 20 años del crimen de “Betty”: las huellas que dejó una investigación histórica

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda la histórica condena a dos exnovicias por un homicidio resuelto sin hallar el cuerpo de la víctima.
- La investigación marcó un hito en la justicia local al emplear por primera vez pruebas clave como el uso de Luminol y el análisis de llamadas telefónicas.
- El fallo sentó un precedente jurisprudencial en Tucumán sobre condenas sin cuerpo y dejó huellas en la criminología regional al influir en investigaciones posteriores.
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