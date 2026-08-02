Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: las huellas que dejó una investigación histórica

El uso del Luminol, el análisis de llamadas telefónicas y una condena sin cuerpo marcaron un antes y un después en la Justicia tucumana. Los investigadores también creen que el caso inspiró otro crimen.

NOVEDOSO. Peritos realizan la prueba de Luminol en el auto de las imputadas.
NOVEDOSO. Peritos realizan la prueba de Luminol en el auto de las imputadas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda la histórica condena a dos exnovicias por un homicidio resuelto sin hallar el cuerpo de la víctima.
  • La investigación marcó un hito en la justicia local al emplear por primera vez pruebas clave como el uso de Luminol y el análisis de llamadas telefónicas.
  • El fallo sentó un precedente jurisprudencial en Tucumán sobre condenas sin cuerpo y dejó huellas en la criminología regional al influir en investigaciones posteriores.
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Temas Crimen de “Betty” Argañaraz
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