León XIV en la Argentina: los detalles de la posible visita que el Vaticano proyecta para noviembre

La referencia inevitable para los organizadores es la visita de Juan Pablo II en 1987. Aquella marea humana que desbordó la avenida 9 de Julio es el espejo en el que se mira hoy la diplomacia vaticana. La pregunta en los pasillos de la Santa Sede ya no es si el Papa vendrá, sino cómo lograr que, en apenas 72 horas, su mensaje llegue de manera efectiva a todos los sectores de una sociedad que aguarda su llegada desde hace años.