La Sagrada Familia toca el cielo: León XIV bendijo la culminación del sueño de Gaudí

Un siglo después de la muerte de Antoni Gaudí, Barcelona vivió un hito histórico. El papa León XIV consagró la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia, convirtiendo oficialmente a la basílica en el templo cristiano más elevado del mundo. Ante la mirada de los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez, el pontífice bendijo la imponente cruz de 172,5 metros que corona una obra que ha tardado 142 años en completarse.