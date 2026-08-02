Qué fue lo que pasó entre Zurita y Monteros, y por qué la Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres

La medida fue comunicada oficialmente durante la madrugada del domingo, pocas horas antes del partido. En el documento, el Comité Ejecutivo informó que resolvió actuar de oficio a raíz de publicaciones atribuidas a Rubén Raúl Zurita, vicepresidente de Concepción FC, contra el presidente de la Liga Tucumana, Eduardo Monteros. Según la resolución, esas manifestaciones fueron realizadas en la plataforma WhatsApp y dieron lugar al inicio de actuaciones disciplinarias.