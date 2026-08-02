Qué fue lo que pasó entre Zurita y Monteros, y por qué la Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres
El Tribunal de Disciplina deberá resolver las actuaciones iniciadas contra el dirigente del "Cuervo" antes de que pueda reprogramarse el partido. Concepción FC pidió la renuncia de su vicepresidente.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres este domingo por amenazas en WhatsApp del vicepresidente del "Cuervo", Rubén Zurita, al titular del ente.
- El Comité Ejecutivo suspendió preventivamente a Zurita y aplicó derecho de admisión, mientras Concepción FC repudió sus dichos y le solicitó la renuncia al cargo institucional.
- La reanudación del torneo dependerá del fallo del Tribunal de Disciplina, lo que alteró el calendario y demoró inéditamente la definición del Torneo Apertura tucumano.
La definición del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol quedó en pausa. La segunda semifinal, que debía disputarse ayer entre Concepción FC y Talleres de Tafí Viejo, continúa sin fecha de realización luego de la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo de la entidad, que decidió suspender el partido y trasladar el caso al Tribunal de Transgresiones y Penas.
La medida fue comunicada oficialmente durante la madrugada del domingo, pocas horas antes del partido. En el documento, el Comité Ejecutivo informó que resolvió actuar de oficio a raíz de publicaciones atribuidas a Rubén Raúl Zurita, vicepresidente de Concepción FC, contra el presidente de la Liga Tucumana, Eduardo Monteros. Según la resolución, esas manifestaciones fueron realizadas en la plataforma WhatsApp y dieron lugar al inicio de actuaciones disciplinarias.
Según trascendió, Zurita habría subido, a sus estados de WhatsApp, mensajes intimatorios dirigidos a Monteros.
Además de remitir el expediente al Tribunal de Transgresiones y Penas, la Liga dispuso la suspensión preventiva de Zurita y la aplicación del derecho de admisión deportivo. En el mismo comunicado aclaró que la segunda semifinal permanecerá suspendida hasta que el órgano disciplinario emita una resolución sobre las actuaciones iniciadas.
La decisión modificó el calendario del torneo y dejó pendiente la definición del rival del equipo que ya logró avanzar a la final. Hasta el momento, la Liga no informó cuándo volverá a programarse el encuentro, ya que esa determinación dependerá del resultado del proceso disciplinario.
Mientras la Liga avanzaba con las actuaciones administrativas, Concepción FC fijó su posición mediante un comunicado institucional. La CD solicitó la renuncia de Zurita al cargo de vicepresidente, repudió las publicaciones atribuidas al dirigente y expresó su solidaridad con Monteros y su familia. Además, aclaró que esas manifestaciones corresponden exclusivamente al ámbito personal del dirigente y que no representan la postura de la institución.
El club también remarcó que tanto los integrantes de la comisión directiva como los jugadores, el cuerpo técnico y los simpatizantes no comparten ese tipo de expresiones y solicitaron que el episodio no comprometa la imagen institucional de una entidad con más de un siglo de historia dentro del fútbol tucumano.
Sin embargo, durante la tarde de este domingo no existía una versión pública del dirigente sobre lo sucedido.
Tampoco hubo declaraciones del presidente de la Liga. LA GACETA intentó comunicarse durante la jornada con Monteros y con Zurita para conocer sus respectivas posiciones, pero ninguno respondió los llamados telefónicos ni a los mensajes enviados.
Ahora la atención está puesta en el Tribunal de Transgresiones y Penas, que deberá analizar las actuaciones elevadas por el Comité Ejecutivo y determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.
Recién después de esa resolución podrá definirse cuándo se disputará la semifinal pendiente entre Concepción FC y Talleres de Tafí Viejo.
Más allá de la resolución que finalmente adopte el Tribunal, el episodio ya produjo un impacto directo sobre la competencia. La postergación de una semifinal modificó el cronograma del Torneo Apertura y trasladó la definición del campeonato a la espera de una decisión disciplinaria, una situación poco habitual en la historia reciente de la Liga Tucumana de Fútbol.