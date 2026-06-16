Claudio Barrelier negó haber asesinado a Agostina Vega

Resumen para apurados
- Claudio Barrelier negó ante la Justicia de Córdoba haber asesinado a la adolescente de 14 años Agostina Vega y se abstuvo de declarar tras agravarse su imputación este martes.
- La fiscalía sostiene que Vega fue abusada y asfixiada en barrio Cofico, y que Barrelier trasladó el cuerpo en el auto de su expareja, quien está detenida junto a otro cómplice.
- Con la nueva acusación de homicidio triplemente calificado, el imputado enfrenta una posible prisión perpetua, mientras se esperan las indagatorias de los presuntos encubridores.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes un nuevo capítulo. Claudio Barrelier, señalado por la fiscalía como presunto autor material del crimen de la adolescente de 14 años, compareció nuevamente ante la Justicia, negó haber participado en el hecho y se abstuvo de responder preguntas.
El acusado se presentó al mediodía en la fiscalía acompañado por su abogado defensor, en el marco de una nueva indagatoria ordenada por el fiscal Raúl Garzón. Durante la audiencia rechazó cualquier vinculación con el asesinato, aunque optó por no contestar consultas sobre la acusación en su contra.
Hasta ahora, Barrelier estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la fiscalía decidió agravar la calificación legal y ahora lo acusa de "homicidio triplemente calificado".
En paralelo, la causa también tiene otros dos detenidos. Se trata de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están imputados por el delito de encubrimiento y deberán prestar declaración indagatoria durante la mañana de este miércoles.
La fiscalía sostiene que cada uno de los involucrados habría cumplido un rol específico y que Barrelier no habría actuado solo en el hecho investigado.
Según la pesquisa, Fassetta mantenía una amistad con el principal acusado desde hacía unos 10 meses. Ambos se habrían conocido en el ámbito futbolero debido a su simpatía por Instituto.
Los investigadores señalaron además que los dos sospechosos residían en un mismo domicilio del barrio Cofico, lugar donde presuntamente ocurrió el crimen. A través de esa relación, Fassetta habría tomado contacto con Agostina Vega y con la madre de la adolescente.
Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado el vehículo que, según la hipótesis fiscal, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado. También se sospecha que posteriormente habría lavado el automóvil.
Uno de los principales elementos de prueba incorporados al expediente son registros de video que muestran a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio.
La reconstrucción del crimen
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó el 23 de mayo a la vivienda ubicada en barrio Cofico.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que entre esa noche y la madrugada del día siguiente la adolescente habría sido abusada y asesinada mediante asfixia.
Siempre según la investigación, después del crimen Barrelier habría mantenido el cuerpo oculto durante varias horas antes de poner en marcha un plan para hacerlo desaparecer.
La reconstrucción judicial indica que el lunes por la mañana habría cargado los restos en el automóvil de Andreani y los habría trasladado hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí, según la acusación, los enterró con el objetivo de ocultar pruebas vinculadas al crimen.