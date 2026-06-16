Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado, frente a frente con el fiscal Garzón

Resumen para apurados
- Este martes, Claudio Barrelier fue trasladado a los Tribunales de Córdoba para ser indagado por el fiscal Raúl Garzón por el femicidio de la menor Agostina Vega.
- El acusado habría engañado a la víctima de 14 años, abusado de ella y luego ocultado su cuerpo. Sus coartadas previas fueron desestimadas gracias a cámaras de seguridad.
- La fiscalía evalúa sumarle el agravante de homicidio criminis causae para asegurar la prisión perpetua. El proceso avanza con las indagatorias a presuntos encubridores.
A tres semanas del atroz femicidio de Agostina Madeleine Vega, de 14 años, el proceso judicial entra en una fase decisiva. Este martes, Claudio Gabriel Barrelier, de 34 años, ex empleado municipal y principal imputado, llegó a los Tribunales II de Córdoba bajo un fuerte operativo de seguridad para ser indagado por el fiscal Raúl Garzón.
La hipótesis del horror
La acusación del Ministerio Público Fiscal es contundente. Barrelier habría engañado a la adolescente para llevarla a su domicilio en barrio Cofico, donde la habría sometido sexualmente para luego estrangularla.
Según los investigadores, el móvil fue ocultar el ataque previo, lo que podría derivar en la imputación de "homicidio criminis causae", una figura que, sumada a la de femicidio, asegura la pena de prisión perpetua. El desmembramiento del cuerpo y el intento de ocultarlo en un descampado de Ampliación Ferreyra refuerzan la premeditación y la búsqueda de impunidad.
El círculo del encubrimiento
El cronograma judicial continuará mañana con las indagatorias a Osvaldo Fassetta (47) y Soledad Andreani (43). Ambos permanecen detenidos bajo la sospecha de encubrimiento agravado. Aunque se espera que nieguen su participación, la fiscalía no descarta agravar sus cargos dependiendo del avance de las pericias.
Una coartada derrumbada
Esta es la tercera vez que el fiscal y el acusado se ven las caras. En la primera oportunidad, Barrelier intentó desviar la atención al mencionar un misterioso "auto rojo" en el que supuestamente se había retirado la víctima, una versión que fue pulverizada por las pruebas técnicas y las cámaras de seguridad.
En el segundo encuentro, el acusado se llamó a silencio cuando se le consultó por el paradero del cuerpo, que finalmente fue hallado el 30 de mayo.