Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado, frente a frente con el fiscal Garzón

Según los investigadores, el móvil fue ocultar el ataque previo, lo que podría derivar en la imputación de "homicidio criminis causae", una figura que, sumada a la de femicidio, asegura la pena de prisión perpetua. El desmembramiento del cuerpo y el intento de ocultarlo en un descampado de Ampliación Ferreyra refuerzan la premeditación y la búsqueda de impunidad.