Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

La alerta del SMN advierte marcas térmicas mínimas en la región que oscilarán entre los 5°C y 6°C, pisos poco registrados en esta parte del país. Los eventos fríos se determinan a partir de registros de temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de los valores más bajos observados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos umbrales, se considera que las condiciones son extremas y deben tomarse precauciones.