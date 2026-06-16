Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una alerta amarilla por frío polar y heladas extremas en Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe por riesgos a la salud.
- La llegada de una masa de aire polar generará temperaturas mínimas atípicas de entre 5°C y 6°C. El fenómeno ocurre en un contexto de inversión de patrones climáticos en el país.
- Ante el riesgo para grupos vulnerables, las autoridades recomiendan extremar cuidados y calefaccionar con seguridad para mitigar el impacto de estas condiciones extremas.
La segunda parte de junio demuestra una inversión en los patrones conocidos en materia climática para este mes. Mientras las temperaturas gélidas avanzan gradualmente hacia el norte y las lluvias comienzan a asomarse en los pronósticos del centro, regiones como la Patagonia y el oeste de Cuyo registran valores más altos que los normales para este tiempo. En paralelo, varias provincias se encuentran bajo alerta amarilla por el frío polar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) que cuatro provincias se encuentran bajo reporte amarillo por temperaturas extremas, en este caso por eventos fríos que podrían resultar peligrosos para la salud de las agrupaciones de riesgo, principalmente de niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas. Ante ese aviso, la entidad climática recomienda tomar precauciones.
Heladas en el noreste argentino
De acuerdo con el aviso del SMN, serán las provincias del noreste las que continuarán con el pronóstico de heladas este martes. Corrientes será la más afectada, con la mayor parte del territorio bajo un desplome térmico. Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, son las localidades correntinas que deberán extremar cuidados.
La provincia de Misiones reporta un escenario similar en sus zonas serranas y del norte. El SMN mantiene la alerta para el Norte de Guaraní, San Pedro, la zona alta de General Manuel Belgrano y de Montecarlo, donde el termómetro registrará marcas que obligan a modificar las conductas diarias y el tiempo de exposición al aire libre.
Cuidados extremos ante el desplome del termómetro
Hacia el sur del mapa, la provincia de Entre Ríos presenta este panorama en las localidades de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Mientras que en Santa Fe, los departamentos con advertencia climática son Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan seguir las guías de cuidado oficiales ante el ingreso de masas de aire de origen polar.
La alerta del SMN advierte marcas térmicas mínimas en la región que oscilarán entre los 5°C y 6°C, pisos poco registrados en esta parte del país. Los eventos fríos se determinan a partir de registros de temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de los valores más bajos observados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos umbrales, se considera que las condiciones son extremas y deben tomarse precauciones.
Recomendaciones del SMN ante la ola de frío
Ante este panorama, el SMN advierte tomar precauciones:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.