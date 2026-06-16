Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Ambos equipos tienen programado su debut para hoy a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. Respecto a las consecuencias del enfrentamiento, todavía no existe un reporte oficial de las fuerzas de seguridad sobre heridos. Sin embargo, el periódico francés Le Parisien reflejó la gravedad de lo sucedido: “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.