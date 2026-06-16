Mundial 2026

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

El encuentro de simpatizantes de diferentes nacionalidades escaló a golpes de puño, patadas, empujones y hasta se lanzaron objetos contundentes.

VIOLENCIA. Los grupos intercambiaron golpes a horas del debut de las selecciones en el Mundial 2026.
VIOLENCIA. Los grupos intercambiaron golpes a horas del debut de las selecciones en el Mundial 2026. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes hoy en Times Square, Nueva York, tras discutir en la previa del debut de ambos países en el Mundial 2026.
  • La disputa inició con insultos y escaló a golpes de puño y lanzamiento de objetos. La policía local intervino y realizó arrestos, aunque no se reportaron heridos oficiales.
  • Este choque enciende alarmas de seguridad para el resto del Mundial 2026 en EE. UU., mientras las selecciones se preparan para debutar bajo un clima de alta tensión.
Resumen generado con IA

El clima se enrareció en la previa del Mundial 2026 luego de que se registraran incidentes en Nueva york, a pocas horas del debut de Argentina y Argelia. Un numeroso grupo de hinchas argentinos y argelinos protagonizó escenas de violencia en pleno Time Square, provocando escenas de tensión.

Los disturbios se originaron en medio de una concentración de fanáticos de diversas nacionalidades, que se habían reunido en la zona céntrica de Manhattan para alentar a sus selecciones. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, la situación escaló a golpes de puño, patadas, empujones y hasta se lanzaron objetos contundentes, obligando a familias y a transeúntes a correr para ponerse a salvo.

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ambos equipos tienen programado su debut para hoy a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. Respecto a las consecuencias del enfrentamiento, todavía no existe un reporte oficial de las fuerzas de seguridad sobre heridos. Sin embargo, el periódico francés Le Parisien reflejó la gravedad de lo sucedido: “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.

Mientras la indignación por estas agresiones crecía en las redes, la contracara de la jornada se vivió en Kansas City. Allí, miles de fanáticos argentinos se congregaron en un multitudinario y pacífico banderazo de apoyo a la selección.

Disfrutar del Mundial, sin olvidar las otras realidades

Posibles formaciones de Argentina y Argelia, por el Mundial 2026 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Cómo formaría Argentina contra Argelia, en el debut en el Mundial 2026

Cómo formaría Argentina contra Argelia, en el debut en el Mundial 2026

Mundial 2026: dónde ver en vivo Argentina vs Argelia

Hora: 22.00

TV: TyC Sports, Telefe, TV Pública, DGO y Disney+ Premium

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estadio: Kansas City Stadium

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