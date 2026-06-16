Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes hoy en Times Square, Nueva York, tras discutir en la previa del debut de ambos países en el Mundial 2026.
- La disputa inició con insultos y escaló a golpes de puño y lanzamiento de objetos. La policía local intervino y realizó arrestos, aunque no se reportaron heridos oficiales.
- Este choque enciende alarmas de seguridad para el resto del Mundial 2026 en EE. UU., mientras las selecciones se preparan para debutar bajo un clima de alta tensión.
El clima se enrareció en la previa del Mundial 2026 luego de que se registraran incidentes en Nueva york, a pocas horas del debut de Argentina y Argelia. Un numeroso grupo de hinchas argentinos y argelinos protagonizó escenas de violencia en pleno Time Square, provocando escenas de tensión.
Los disturbios se originaron en medio de una concentración de fanáticos de diversas nacionalidades, que se habían reunido en la zona céntrica de Manhattan para alentar a sus selecciones. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, la situación escaló a golpes de puño, patadas, empujones y hasta se lanzaron objetos contundentes, obligando a familias y a transeúntes a correr para ponerse a salvo.
Ambos equipos tienen programado su debut para hoy a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. Respecto a las consecuencias del enfrentamiento, todavía no existe un reporte oficial de las fuerzas de seguridad sobre heridos. Sin embargo, el periódico francés Le Parisien reflejó la gravedad de lo sucedido: “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.
Mientras la indignación por estas agresiones crecía en las redes, la contracara de la jornada se vivió en Kansas City. Allí, miles de fanáticos argentinos se congregaron en un multitudinario y pacífico banderazo de apoyo a la selección.
Posibles formaciones de Argentina y Argelia, por el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Mundial 2026: dónde ver en vivo Argentina vs Argelia
Hora: 22.00
TV: TyC Sports, Telefe, TV Pública, DGO y Disney+ Premium
Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
Estadio: Kansas City Stadium