Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija: la impactante frase de la joven en sus redes sociales

La muerte de Pamela generó una ola de dolor en la localidad de Tres Isletas, donde familiares, amigos y conocidos la despidieron en redes sociales. “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre mi flaca bella”, destacó una usuaria en Facebook. Mientras otro escribió: “Qué triste noticia. Dios te reciba con los brazos abiertos Pame”.