Seguridad

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija: la impactante frase de la joven en sus redes sociales

El presunto caso de filicidio de la joven de 28 años ocurrió en Chaco. Pamela Magalí Gauna fue encontrada apuñalada en su casa.

Presunto caso de filicidio en Chaco. Foto: Facebook.
Presunto caso de filicidio en Chaco. Foto: Facebook.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer de 60 años fue detenida en Tres Isletas, Chaco, acusada de asesinar a puñaladas a su hija de 28 años, Pamela Gauna, el pasado sábado en un presunto filicidio.
  • El crimen se descubrió por la denuncia de un tío de la víctima, a quien la acusada le confesó el hecho. La mujer luego se entregó a la policía, que investiga su salud mental.
  • El caso conmovió a la comunidad local, especialmente por una frase en redes de la víctima que decía 'mi mamá lo es todo'. La Justicia definirá la imputación de la detenida.
Resumen generado con IA

Una joven de 28 años fue encontrada asesinada de una puñalada en su casa de la localidad chaqueña de Tres Isletas y por el crimen fue detenida su madre de 60 años.

El presunto caso de filicidio de Pamela Magalí Gauna ocurrió la noche del sábado en el barrio Grisetti y se conoció tras la denuncia de un hombre que se acercó a la comisaria local para denunciar que su hermana le había confesado el crimen de su propia hija.

Luego de la denuncia, los policías fueron hasta el domicilio que dio el hombre y al ingresar a la propiedad se encontraron con la chica sin signos de vida. De inmediato se activó el protocolo judicial y se preservó la escena para el trabajo de los peritos.

Según el Diario Ahora Litoral, mientras los investigadores se encontraban en el lugar de los hechos, fueron informados de que la propia acusada, identificada como Irma Gladis Pérez, había ingresado por sus propios medios a la comisaría para ponerse a disposición de la Justicia.

Por orden de la Fiscalía, la sospechosa fue notificada de su aprehensión en la causa por homicidio y ahora intentan determinar las circunstancias que llevaron a este trágico crimen. También buscan dilucidar si la mujer de 60 años padecía alguna condición de salud mental.

La muerte de Pamela generó una ola de dolor en la localidad de Tres Isletas, donde familiares, amigos y conocidos la despidieron en redes sociales. “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre mi flaca bella”, destacó una usuaria en Facebook. Mientras otro escribió: “Qué triste noticia. Dios te reciba con los brazos abiertos Pame”.

El frase de la joven en redes sociales

Luego de conocerse en terrible crimen, llamó la atención una frase que Pamela Magalí Gauna tenía en la descripción de su perfil de Facebook.

De acuerdo al Diario Chaco, la chica de 28 años tenía en su red social una frase que contrasta con su trágico crimen.

“Mi mamá lo es todo", había escrito la joven en Facebook junto a un corazón. En esa misma publicación había destacado que era hija única.

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