Quién es Soledad Andreani, la mujer detenida por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Por qué está imputada en la causa

La principal sospecha de los investigadores apunta al uso de un Ford Ka negro propiedad de Andreani. Según la hipótesis de la fiscalía, el vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, donde los restos de la adolescente fueron hallados el pasado 30 de mayo.