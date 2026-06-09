Quién es Soledad Andreani, la mujer detenida por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Resumen para apurados
- Soledad Andreani fue detenida este lunes en Córdoba por encubrimiento en el femicidio de Agostina Vega, al ser la dueña del auto utilizado para trasladar el cuerpo de la menor.
- El fiscal investiga el uso de su auto para trasladar el cuerpo de la víctima de 14 años. Andreani, expareja del principal acusado, ya había declarado antes como testigo.
- Con tres detenidos, el fiscal Raúl Garzón mantiene bajo reserva varias pruebas y no descarta futuras imputaciones mientras se reconstruye el entorno del principal sospechoso.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este lunes una nueva detención. Se trata de Soledad Andreani, propietaria del automóvil que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima y expareja de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen.
La mujer fue arrestada por orden del fiscal Raúl Garzón y quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. Con esta medida, ya son tres las personas detenidas en la causa que busca esclarecer las circunstancias del asesinato que conmociona a la provincia.
Cómo fue la detención de Soledad Andreani
El procedimiento se realizó en el domicilio de Andreani, desde donde fue trasladada bajo custodia policial hasta la Dirección General de Investigaciones Criminales de Córdoba.
Las imágenes registradas durante el operativo muestran a la mujer escoltada por personal policial femenino y con el rostro cubierto al momento de ingresar a la dependencia.
Posteriormente, su abogada defensora, Marina Romano, se presentó en el lugar y cuestionó la medida judicial. Según explicó, su clienta se encuentra "en shock" por la detención y siempre colaboró con la investigación.
La letrada destacó además que Andreani declaró en dos oportunidades ante la fiscalía en calidad de testigo y sostuvo que continuará aportando información para esclarecer los hechos.
Por qué está imputada en la causa
La principal sospecha de los investigadores apunta al uso de un Ford Ka negro propiedad de Andreani. Según la hipótesis de la fiscalía, el vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, donde los restos de la adolescente fueron hallados el pasado 30 de mayo.
Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron movimientos del automóvil en momentos considerados claves para la reconstrucción del crimen.
Por ese motivo, los investigadores analizan si la mujer tuvo conocimiento de lo ocurrido o si colaboró de alguna manera después del asesinato.
Las declaraciones públicas que la pusieron en el centro de la investigación
Antes de ser detenida, Andreani había brindado diversas entrevistas a medios de comunicación en las que intentó explicar su vínculo con Barrelier y las circunstancias en que le prestó el vehículo.
En esas declaraciones reconoció haberse arrepentido de haberlo ayudado, aunque evitó explicar por qué decidió enviar a su hijo a lavar el automóvil una vez que el acusado se lo devolvió.
Según contó públicamente, Barrelier le pidió el auto argumentando que debía trasladar ropa para un familiar. También aseguró que tuvo un mal presentimiento antes de entregarle las llaves, aunque finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.
El cierre del bar donde trabajaba
Mientras avanzaba la investigación, otro hecho llamó la atención de las autoridades. El pasado 4 de junio, la Municipalidad de Córdoba clausuró el bar nocturno "Wachitas", establecimiento donde Andreani se desempeñaba como productora de eventos.
De acuerdo con el informe municipal, durante una inspección se detectaron distintas irregularidades relacionadas con la habilitación comercial, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento del local.
Aunque la clausura no está vinculada directamente al femicidio, el procedimiento incrementó la exposición pública de la mujer en medio de la causa judicial.
Ya son tres los detenidos por el crimen
La detención de Andreani se suma a la de Claudio Barrelier, señalado como autor del femicidio, y a la de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada detrás de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el asesinato.
Fassetta también está imputado por encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que pudo haber colaborado en acciones destinadas a entorpecer la búsqueda de la adolescente o a transmitir mensajes tranquilizadores a familiares y allegados mientras Agostina era intensamente buscada.
La investigación continúa y no descartan nuevas imputaciones
El fiscal Raúl Garzón mantiene bajo reserva varias medidas de prueba y continúa analizando el entorno de Barrelier para determinar si existieron otras personas que hayan participado o colaborado antes o después del crimen.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que todavía se están evaluando nuevas evidencias y que no se descartan futuras imputaciones a medida que avance la reconstrucción de los hechos.