Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir
La renovación de la licencia de conducir sigue siendo obligatoria para todos los automovilistas, pero algunos conductores podrían quedar inhabilitados para obtener un nuevo registro si no cumplen determinados requisitos. Quiénes están alcanzados por la medida y cuáles son las condiciones vigentes.
Resumen para apurados
- En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial inhabilitará a los conductores que no aprueben el examen psicofísico o incumplan los plazos para renovar su licencia.
- El trámite se gestiona digitalmente en Mi Argentina. Los menores de 65 años renuevan cada 5 años, de 65 a 70 cada 3 años, y los mayores de 70 deben realizarlo de forma anual.
- Esta medida busca garantizar la seguridad vial en el país. Conducir con registro vencido implicará severas multas, retención del vehículo y problemas ante siniestros viales.
La licencia de conducir es uno de los documentos obligatorios para circular por las calles y rutas de Argentina. Junto con el seguro automotor y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), forma parte de los requisitos esenciales que deben presentar los conductores ante cualquier control de tránsito.
En este contexto, desde la Agencia Nacional recordaron cuáles son las situaciones que pueden impedir la renovación del registro y qué condiciones deben cumplir los automovilistas para continuar manejando de manera legal.
Quiénes no podrán renovar la licencia de conducir
La nueva normativa no establece una edad máxima para conducir ni prohíbe que los adultos mayores continúen al volante. Sin embargo, sí fija un sistema de renovaciones periódicas destinadas a comprobar que los conductores mantienen las aptitudes físicas y mentales necesarias para circular de forma segura.
Los principales motivos por los que una persona puede quedar imposibilitada de renovar su licencia son:
No cumplir con los requisitos legales exigidos para el trámite.
No aprobar el examen psicofísico obligatorio.
No realizar la renovación correspondiente dentro de los plazos establecidos.
En el caso de los mayores de 70 años, no efectuar la renovación anual exigida por la normativa vigente.
El examen psicofísico, un requisito clave
Uno de los puntos fundamentales para obtener la renovación es superar el examen psicofísico. Esta evaluación tiene como objetivo determinar si el conductor cuenta con las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar un vehículo.
Si el solicitante no aprueba esta instancia, no podrá acceder a una nueva licencia hasta regularizar su situación o cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
Cada cuánto tiempo se debe renovar la licencia
El Gobierno nacional dispuso que la licencia de conducir pase a tener formato digital y esté disponible a través de la aplicación Mi Argentina. Además, estableció diferentes períodos de vigencia según la edad del conductor.
Los plazos de renovación son los siguientes:
Menores de 21 años
Las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola) tienen una vigencia de cinco años.
Entre 21 y 65 años
La licencia conserva una validez de cinco años.
Entre 65 y 70 años
La renovación debe realizarse cada tres años.
Mayores de 70 años
La licencia deberá renovarse todos los años, sin excepciones, luego de acreditar nuevamente las aptitudes psicofísicas correspondientes.
Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina
Para realizar el trámite de renovación, los conductores deben presentar un certificado de aptitud física emitido por centros de salud públicos o privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El procedimiento puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi Argentina siguiendo estos pasos:
Ingresar a la aplicación o plataforma Mi Argentina.
Validar los datos personales.
Seleccionar la opción "Renovación de licencia".
Abonar las tasas correspondientes.
Elegir un prestador de salud autorizado para realizar el examen psicofísico.
Completar y aprobar las evaluaciones médicas requeridas.
Una vez finalizado el proceso y cargados los resultados por el centro de salud autorizado, la nueva licencia quedará disponible en formato digital dentro de la aplicación.
Qué pasa si se conduce con la licencia vencida
Circular con la licencia vencida constituye una infracción de tránsito y puede derivar en multas, retención del vehículo e inconvenientes ante controles policiales o siniestros viales.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar periódicamente la fecha de vencimiento del registro y realizar la renovación con anticipación para evitar sanciones y garantizar una conducción segura.