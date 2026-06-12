"Podría haber sido yo Agostina": el estremecedor relato de la joven que denunció haber sido secuestrada por Barrelier
La mujer que aseguró haber sido retenida por Claudio Barrelier el año pasado fue citada por una jueza de género. Su abogada, Mónica Picco, contó cómo atraviesa este momento y reveló detalles del episodio que denunció.
Resumen para apurados
- Una joven que denunció haber sido secuestrada por Claudio Barrelier, presunto femicida de Agostina Vega, fue citada por una jueza de género en Argentina para evaluar su caso.
- La víctima, entonces menor de edad, fue engañada por el acusado, quien la amenazó con un arma y la obligó a desvestirse. Logró escapar y la causa estuvo paralizada hasta ahora.
- El testimonio reabre la investigación por fallas previas de la Justicia y podría sumar pruebas clave contra Barrelier en la causa por el femicidio de Agostina Vega.
La mujer que denunció haber sido secuestrada por Claudio Barrelier, el acusado de matar a Agostina Vega, fue convocada a una audiencia por una jueza de género. En ese contexto, su abogada, Mónica Picco, brindó detalles sobre el caso y aseguró que su defendida atraviesa una situación emocional muy difícil.
La letrada explicó que la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, era menor de edad cuando conoció al acusado y relató cómo se produjo el vínculo entre ambos. "Se conocieron por intermedio de una tía de quien era la pareja de mi clienta. Se conocieron, salieron dos veces a comer. En ese momento mi clienta era menor de edad. Luego la vuelve a contactar por Instagram", señaló, en diálogo con TN.
Según explicó Picco, la joven concurrió por primera vez al domicilio de Barrelier el día en que ocurrió el hecho denunciado. De acuerdo con su relato, el acusado la convenció de asistir mediante un engaño. "Él le dijo que le tenían que buscar un dinero y que a cambio de que ella guardara ese dinero, le iba a pagar", indicó la abogada.
Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, la situación cambió drásticamente. Picco sostuvo que Barrelier la obligó a desvestirse bajo amenazas y le quitó sus pertenencias. "Cuando le exige que se saque la ropa para atarla, le saca el celular y la llave de la moto. El celular nunca lo recuperó", afirmó.
La letrada agregó que el hombre la intimidaba con un arma mientras le daba explicaciones sobre lo que pretendía hacer. "Barrelier le apuntaba con un arma y le decía: 'Yo necesito que la gente que te va a dar la plata te vea así, desnuda'", relató.
Según la reconstrucción realizada por la defensa, la joven logró liberarse en un momento de descuido y escapó de la vivienda. Corrió hasta un comercio de la cuadra, donde encontró refugio y desde donde se comunicaron con la Policía.
Antes de que llegaran los agentes, la víctima asegura haber visto salir de la casa donde había estado retenida a una mujer y a una menor de edad, quienes serían la esposa y la hija de Barrelier.
Mientras tanto, según recordó Picco, el acusado negaba cualquier situación irregular. "Decía: 'Esta está loca, nada que ver'", reveló.
La abogada también sostuvo que, tras aquel episodio, la causa no tuvo avances significativos respecto de su representada. Según explicó, la joven se mudó posteriormente a Buenos Aires y nunca había sido convocada por la Justicia hasta ahora. "La audiencia de hoy es con una jueza de género y es para ver el estado general de la víctima", detalló.
Consultada sobre cómo atraviesa este momento su defendida, Picco fue contundente. "Está mal, se pregunta de manera constante qué hubiese pasado si no me hubiese podido escapar. Podría haber sido yo Agostina", expresó.
La letrada concluyó con una reflexión sobre el impacto emocional que el caso sigue teniendo en la mujer. "Estar en los zapatos de ella es algo fuerte", afirmó.