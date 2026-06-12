"Podría haber sido yo Agostina": el estremecedor relato de la joven que denunció haber sido secuestrada por Barrelier

La letrada explicó que la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, era menor de edad cuando conoció al acusado y relató cómo se produjo el vínculo entre ambos. "Se conocieron por intermedio de una tía de quien era la pareja de mi clienta. Se conocieron, salieron dos veces a comer. En ese momento mi clienta era menor de edad. Luego la vuelve a contactar por Instagram", señaló, en diálogo con TN.